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Рашисти просунулися біля Троїцького, Яблунівки, Старої Миколаївки та Малинівки, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Троїцького, Яблунівки, Старої Миколаївки та у Малинівці", - зазначили там.

Читайте: Ворог просунувся на Сумщині, Харківщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

DeepState оновили мапу бойових дій
Троїцьке
DeepState оновили мапу бойових дій
Яблунівка
DeepState оновили мапу бойових дій
Стара Миколаївка
DeepState оновили мапу бойових дій
Малинівка

Автор: 

Донецька область (8734) бойові дії (4014) Краматорський район (334) Покровський район (674) Стара Миколаївка (6) Яблунівка (6) Малинівка (12) Троїцьке (2) DeepState (138)


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Скоро кацапи знову під Києвом будуть, у зелуп і їх ставленика кацапа сирського все йде за планом.
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28.05.2025 13:25 Відповісти
А ти , й надалі , будеш по клаві тицяти ..
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28.05.2025 14:58 Відповісти
У Ст. Миколаївці, судячи з мапи, для ЗСУ формується черговий "котел"... Але для ГШ - то х-ня: Генштаб з посіпаками продовжує "косити" кацапів цілими Бурятіями і Кабардино-Балкаріями...
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28.05.2025 13:28 Відповісти
Військові попереджають, що літо буде дуже важким.
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28.05.2025 13:59 Відповісти
Красномовно згадуються слова Зеленського через, що зняли Залужного, бо буцімто фронт стоїть на одному місці і нам треба швидкі рішення. А що зараз бачимо при Сирському? фронт дійсно не стоїть на одному місці кожного дня просування але тільки не з нашого боку а Сирський так і не спромігся зупинти рашистів!!!
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28.05.2025 14:00 Відповісти
Якщо при Залужному були успіхи і контрнаступ ,то при Сирському лише відступ ,саме для того "найвеличніший" замінив ?
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28.05.2025 14:40 Відповісти
Які успіхи , конкретно ?
А головне - про втрати не забуваємо
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28.05.2025 14:59 Відповісти
Киев за три дня ,а застряли на 3 года под Малиновкой .
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28.05.2025 14:53 Відповісти
Сирський наполегливо, невпинно та зухвало виконує завдання по здачі території України з 2015 року. З Дебальцево. Незамінний кадр для ОПи.
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28.05.2025 15:34 Відповісти
 
 