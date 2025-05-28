Рашисти просунулися біля Троїцького, Яблунівки, Старої Миколаївки та Малинівки, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування на Донеччині.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Троїцького, Яблунівки, Старої Миколаївки та у Малинівці", - зазначили там.
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