Рашисти просунулися біля Троїцького, Яблунівки, Старої Миколаївки та Малинівки, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Троїцького, Яблунівки, Старої Миколаївки та у Малинівці", - зазначили там.

Читайте: Ворог просунувся на Сумщині, Харківщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Троїцьке

Яблунівка

Стара Миколаївка