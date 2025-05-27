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Новини
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Ворог просунувся на Сумщині, Харківщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Війська РФ мають просування у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Біловодів (Сумська область), Кам'янки (Харківська область) та Котлярівки (Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається розвинути успіх у напрямку Добропілля на Донеччині й перекидає великі сили для цього, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Ворог просунувся біля Біловодів
Ворог просунувся біля Кам’янки
Ворог просунувся біля Котлярівки

Автор: 

Сумська область (3807) Донецька область (8724) Харківська область (1026) Покровський район (672) Сумський район (240) Куп’янський район (230) Котлярівка (5) Кам’янка (6) Біловоди (3) DeepState (137)


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Топ коментарі
+8
а шо мирні плани гамнокомандуючого ще не запрацювали?
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27.05.2025 15:02
+6
Мільйонна армія а людей на фронті не вистачає.
Вже Генштаб нещодавно заявив, що ТЦКшників будуть відправляти на фронт.
Але жодного ТЦКшнаки так і не відправили на фронт.
Бо ТЦК недоторкані.
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27.05.2025 14:44
+6
ну уже понятно что миллионная армия только на бумаге, а тцк когда запахнет жареным они свалят с страны у них есть и деньги и связи как это сделать за пару часов
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27.05.2025 14:48
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Як докричатись до Сирського ?!?!?!
З Біловодів на Яблунівку - і все ...! Хіба не зрозуміло ЩО вони хочуть ?
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27.05.2025 14:33 Відповісти
ты думаешь они об этом не знают? просто ничего не могут сделать, та лучше и ничего не делать просто по тихоньку отступать
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27.05.2025 14:35 Відповісти
Мільйонна армія а людей на фронті не вистачає.
Вже Генштаб нещодавно заявив, що ТЦКшників будуть відправляти на фронт.
Але жодного ТЦКшнаки так і не відправили на фронт.
Бо ТЦК недоторкані.
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27.05.2025 14:44 Відповісти
ну уже понятно что миллионная армия только на бумаге, а тцк когда запахнет жареным они свалят с страны у них есть и деньги и связи как это сделать за пару часов
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27.05.2025 14:48 Відповісти
Людей не вистачає, тому що багато СЗЧ, через недостатність озброєння, відсутність мотивації та помилки в командуванні. Частину призивають реально хворих, які потім сидять по госпіталях, або в тилу тому що фізично не можуть воювати.
Алея загиблим в моєму місті з початку року значно виросла, що говорить про ріст втрат, причому ще є поранені на реабалітації яких в 3-4 рази більше чим загиблих, якщо десь швидко відійшли то і пропавші безвісти та полонені добавляються.

Також не частина з тієї міліонної армії судячи по кримінальним справам ДБР можуть ні разу не бути на службі або мати бойові але сидіти в тилу. Тому така ситуація з якою необхідно рахуватись.

Взагалі найбільше СЗЧ та інших причин через недостачу озброєння, особливо високоточного, орки тут мають значну перевагу.
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27.05.2025 16:31 Відповісти
А що там в яблунівці ?
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27.05.2025 14:50 Відповісти
Петицію царю напиши...
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27.05.2025 14:57 Відповісти
І що "все"? Кінець світу, чи що?
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27.05.2025 15:00 Відповісти
Якщо переріжуть курську трасу там - це заход в тил і оточення Юнаківки , а отже - відрізання військ які утримують залишки"курського" напрямку !
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27.05.2025 15:22 Відповісти
ну так все по плану.
Вважаєш вони дурні і нічого не знають?
А ти думаєш навіщо найбоєздатніші війська відвели з фронту і розпорошили під Курськом?
а ти тягни далі за квартальних...
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27.05.2025 15:32 Відповісти
Під каби і дрони завели добре підготовлені частини
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27.05.2025 15:43 Відповісти
а шо мирні плани гамнокомандуючого ще не запрацювали?
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27.05.2025 15:02 Відповісти
Они тужатся еще. Как станут потужными так и выгонят русню из Украины.
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27.05.2025 17:02 Відповісти
Вже і на Сумщині просунулись? Ох..ть… Що там, ссанич, скільки будеш ще сидіти на троні?
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27.05.2025 21:52 Відповісти
 
 