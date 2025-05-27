Ворог просунувся на Сумщині, Харківщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ
Війська РФ мають просування у Сумській, Харківській та Донецькій областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся біля Біловодів (Сумська область), Кам'янки (Харківська область) та Котлярівки (Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Володимир Левченко #559507
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+6 Николай Влад
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+6 Max Shela
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З Біловодів на Яблунівку - і все ...! Хіба не зрозуміло ЩО вони хочуть ?
Вже Генштаб нещодавно заявив, що ТЦКшників будуть відправляти на фронт.
Але жодного ТЦКшнаки так і не відправили на фронт.
Бо ТЦК недоторкані.
Алея загиблим в моєму місті з початку року значно виросла, що говорить про ріст втрат, причому ще є поранені на реабалітації яких в 3-4 рази більше чим загиблих, якщо десь швидко відійшли то і пропавші безвісти та полонені добавляються.
Також не частина з тієї міліонної армії судячи по кримінальним справам ДБР можуть ні разу не бути на службі або мати бойові але сидіти в тилу. Тому така ситуація з якою необхідно рахуватись.
Взагалі найбільше СЗЧ та інших причин через недостачу озброєння, особливо високоточного, орки тут мають значну перевагу.
Вважаєш вони дурні і нічого не знають?
А ти думаєш навіщо найбоєздатніші війська відвели з фронту і розпорошили під Курськом?
а ти тягни далі за квартальних...