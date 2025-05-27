Ворог просунувся на Сумщині, Харківщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Війська РФ мають просування у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Біловодів (Сумська область), Кам'янки (Харківська область) та Котлярівки (Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

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