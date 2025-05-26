Ворог намагається розвинути успіх у напрямку Добропілля на Донеччині й перекидає великі сили для цього, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
Російські війська намагаються зберегти темпи наступальних дій на всій лінії бойового зіткнення. Упродовж двох діб кількість ворожих атак перевищила 200 разів.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Найважчим відтинком залишається Покровський, де атак найбільше. Саме там ворог намагається розвинути успіх у напрямку Добропілля і перекидає великі сили для цього. Значна активність зберігається на Курському, Новопавлівському, Лиманському та Торецькому відтинках", - йдеться у повідомленні.
На фоні всього ситуація у Придніпровському, Гуляйпільському та Оріхівському взагалі виглядає тихою, зауважили аналітики.
Крім того, динаміка російських атак демонструє, що ворог фактично не припиняє наступальну кампанію, змушуючи Сили Оборони "завжди бути у тонусі" постійних атак, що ускладнює багато інших армійських процесів.
"У 2025 році кацапи дали частині особового складу відпочити і накопичитися у лютому, а з березня і по зараз середньодобові показники атак виросли на 41%", - додав DeepState.
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