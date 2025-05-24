Ворог обстріляв 2 райони Донеччини: 4 людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 23 травня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донецької області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

За даними ОВА, у Родинському зруйнувано адмінбудівлю, пошкоджено 13 багатоповерхівок і 30 гаражів; 1 людина загинула, ще 2 поранені. У Покровську поранено 1 людину. У Шаховому пошкоджено 2 багатоповерхівки, кілька приватних будинків, крамницю, кафе і 2 адмінбудівлі; у Новому Шаховому згорів будинок. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено 2 приватні будинки, інфраструктурний об'єкт і багатоповерхівку; у Шандриголовому - 3 будинки. В Іллінівці пошкоджено будинок, гараж і автівку; у Довгій Балці загинула людина; у Степанівці поранено 1 людину, пошкоджено 10 будинків і газогін. У Костянтинівці загинули 2 людини, 4 поранені, пошкоджено 11 приватних і 5 багатоповерхових будинків, лінії електропередач і газогін, вантажівку і виробничий об’єкт. У Стінках пошкоджено будинок і вантажівку.

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