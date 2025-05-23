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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Росіяни обстріляли Донеччину: загинули три людини, ще п’ятеро поранені, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів впродовж дня 23 травня на Донеччини загинуло три людини, пʼятеро цивільних дістали поранення.

Про це повідомила прокуратура Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

обстріли Донеччини

Поблизу селища Довга Балка окупанти поцілили FPV-дроном по трактору який виконував польові роботи, водій дістав поранення несумісні з життям.

обстріли Донеччини

О 15 годині російські загарбники з артилерії обстріляли Костянтинівку, загинув 51-річний житель. Пізніше окупанти вдарили по місту з РСЗВ "Смерч", постраждала жінка. Її доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

обстріли Донеччини

"Ввечері ЗС РФ скинули "ФАБ-250" на Родинське. Зазнав тілесних ушкоджень, несумісних з життям, 85-річний чоловік. У двох жінок діагностовано мінно-вибухову травму, закритий перелом та осколкові поранення", - розповіли у прокуратурі.

обстріли Донеччини

Окрім цього, внаслідок обстрілу росіянами приватного сектора Покровська осколкові поранення дістав 59-річний місцевий житель.

По селу Степанівка окупанти вдарили з РСЗВ "Смерч", поранено жінку 65 років, в неї діагностовано мінно-вибухову травму, рвану рану та садну.

Через ворожі обстріли пошкоджено щонайменше 17 приватних домоволодінь, 18 багатоповерхівок, 30 гаражних приміщень та трактор.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Читайте також: Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку: загинула людина, пошкоджено будинки

Автор: 

обстріл (28993) Донецька область (8734) Покровськ (663) Краматорський район (328) Покровський район (672) Костянтинівка (321) Родинське (28)


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ОЦЕ і є як лавров казав "звільнення". Бо по їх словам вони зараз "звільняють" донбас а хочуть "звільнити всю Україну"....по факту знищити етнос щоб заселитись сюди бо РФ продали Китаю
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24.05.2025 00:07 Відповісти
 
 