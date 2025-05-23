Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку: загинула людина, пошкоджено будинки
Сьогодні, 23 травня, російські війська обстріляли зі ствольної артилерії місто Костянтинівка на Донеччині, унаслідок чого загинула людина.
Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, близько 15:00 з боку тимчасово окупованих територій відбувся черговий ворожий обстріл міста Костянтинівка. За попередніми даними, російські війська застосували ствольну артилерію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, вона дістала поранення, не сумісні з життям.
Крім того, пошкоджено два приватні житлові будинки - постраждали фасади.
"Цей обстріл - черговий доказ воєнних злочинів, які систематично здійснюють окупаційні війська проти мирного населення Донеччини. Закликаємо мешканців громади евакуюватися до безпечніших регіонів", - додав голова ОВА.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F