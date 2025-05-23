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Ворог просунувся біля Попового Яру, Дачного та в Романівці на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська мають просування поблизу кількох населених пунктів у Донецькій області.
Про це повідомляє DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Попового Яру, Дачного та в Романівці", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Володимир Ярощук
показати весь коментар23.05.2025 16:14 Посилання
+5 Алекс Скела
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+5 Aleksandr Povoroznuk
показати весь коментар23.05.2025 16:42 Посилання
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Ретельніше читаймо мантри про кордони 91-го.
Спеціально для сцикунів.
https://www.youtube.com/watch?v=1T4R91X41KE
Саме тому потрібна жіноча мобілізація!
Для Голов-стратега Сирського:--Судить буду строго за срьів оманских договоренностей...Чтобьі все по утвержденному омано--графику !!!Иначе пойдеш ад*ютантом к Залужному... І врешті---решт до Євро---союзників: Даеш! Даеш нам живьіе денежки!!! Мьі могем сами настрогать етих дронов--дроздофилов! ( наша срульманская кисела без дна и пока "ТЕЛЕМАРАФОН" поднажмет на злидото--пенсион ----пусть раскошеливаютсяна вопли ЗСУ ...)
Цинізм шкета --просто добиває!
Кожний із них небезпідставно мав величезний антирейтинг. Схоже що між ними було суперництво не рейтингів, а антирейтингів. За кожного голосували більше з принципом аби не...
В таких умовах в результаті до влади прийшов Янукович. Той же його великий антирейтинг привів до Майдану.
Майдан же був зачіпкою путіну, щоб напасти на нас в 2014 році, бо з світової історії відомо, що коли в якійсь країні протистояння є зручним для нападів зі сторони ворогів. Путін довго такого чекав і дочекався. Все дуже просто.
Нам вже давно потрібна була влада народної довіри. Така влада яка б намагалась створювати умови щоб люди не намагались виїхати за кордон, а хто виїхав хотіли повернутись. Оце головний показник.