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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог просунувся біля Попового Яру, Дачного та в Романівці на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська мають просування поблизу кількох населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Попового Яру, Дачного та в Романівці", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулись біля Надіївки та Яблунівки, - DeepState. КАРТА

Окупанти просунулися біля трьох селищ на Донеччині
Окупанти просунулися біля трьох селищ на Донеччині
Окупанти просунулися біля трьох селищ на Донеччині

Автор: 

Донецька область (8724) Краматорський район (328) Покровський район (672) Дачне (19) Романівка (4) Попів Яр (1) DeepState (137)


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Топ коментарі
+9
Класні у нас камандіри ! Особливо верховний генералісімус Боневтік і його не менш "хоробрий" стратег Сирський !!! Чомусь мені відразу згадується москальська пісня : "єслі ми атступаєм, значіт ми впєрьод ідьом !"
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23.05.2025 16:14
+5
Гуйня.
Ретельніше читаймо мантри про кордони 91-го.
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23.05.2025 15:54
+5
я там жив і зна цю місцевість. вони зараз по верху русин яр вийдуть на миколай пілля це все по верхніх висотах підуть на дружківку краматорськ а з боку часов яру на веролю білокузміновку на семенівку і і вилізуть у районі краматорського аєропорту обійдууть коннстантинівку дружківку і будуть войовати біля словьянської телевежі ЦЕ МОЯ ДУМКА а на тв марафоні вам раскажуть інше донатьте на дрони а не покос трави біля адмін будівль і квітники!
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23.05.2025 16:42
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Гуйня.
Ретельніше читаймо мантри про кордони 91-го.
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23.05.2025 15:54 Відповісти
А ти особисто на які кордони України згоден?
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23.05.2025 16:10 Відповісти
Судячи по його висєрам та придурковатим малюнкам шо воно пхає сюди, воно або ДИБІЛ або чухнув за кордон і йому тепер все пофіг
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23.05.2025 16:27 Відповісти
Класні у нас камандіри ! Особливо верховний генералісімус Боневтік і його не менш "хоробрий" стратег Сирський !!! Чомусь мені відразу згадується москальська пісня : "єслі ми атступаєм, значіт ми впєрьод ідьом !"
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23.05.2025 16:14 Відповісти
Зате які круті у нас експерти і контролери! Здалеку...
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24.05.2025 05:19 Відповісти
Ну а що залишається робити в такій ситуації. Треба домовлятись.
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23.05.2025 16:26 Відповісти
Українці не хочуть воювати за Україну. Їх бусифікують.
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23.05.2025 16:29 Відповісти
жінок ніхто не бусифікує.. питання: чому ж у них не виникає бажання "життя віддати за Матьківщину"???
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23.05.2025 19:21 Відповісти
Моя донька воює вже третій рік. Знаю ще п'ятьох. ФПВішниці, мавекині. Поки вгодовані борови ховаються під спідницями.
Спеціально для сцикунів.
https://www.youtube.com/watch?v=1T4R91X41KE
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23.05.2025 19:28 Відповісти
А в піхоті на нулі скільки воює? Ото ж бо. Всі хочуть захистити своє життя, а не якусь абстрактну державу олігархів та хабарників.
Саме тому потрібна жіноча мобілізація!
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23.05.2025 21:36 Відповісти
я там жив і зна цю місцевість. вони зараз по верху русин яр вийдуть на миколай пілля це все по верхніх висотах підуть на дружківку краматорськ а з боку часов яру на веролю білокузміновку на семенівку і і вилізуть у районі краматорського аєропорту обійдууть коннстантинівку дружківку і будуть войовати біля словьянської телевежі ЦЕ МОЯ ДУМКА а на тв марафоні вам раскажуть інше донатьте на дрони а не покос трави біля адмін будівль і квітники!
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23.05.2025 16:42 Відповісти
щоб доказати що я там жив раніше ходив автобус 4 рейси костантинівка -смирнонво йго і раніше називали ПОПІВКОЮ замість смірновобажаю вссьго найкращого
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23.05.2025 16:46 Відповісти
Схоже маючи таких як, голов. ком та міністра оборони годі сподіватись на контратаки ,розпіарина курщина ,а те що втрачаются наші території то не головне.
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23.05.2025 17:51 Відповісти
---У гоші--срульмана на всі ситуації---готові цитатки... Для нас.гречкосіїв---українців:---Ан п*яді території--НЕ віддамо!!! (ми за справедливий мир! Трактор в полі: пир-пир-пир---ми за чесний МИР! )
Для Голов-стратега Сирського:--Судить буду строго за срьів оманских договоренностей...Чтобьі все по утвержденному омано--графику !!!Иначе пойдеш ад*ютантом к Залужному... І врешті---решт до Євро---союзників: Даеш! Даеш нам живьіе денежки!!! Мьі могем сами настрогать етих дронов--дроздофилов! ( наша срульманская кисела без дна и пока "ТЕЛЕМАРАФОН" поднажмет на злидото--пенсион ----пусть раскошеливаютсяна вопли ЗСУ ...)
Цинізм шкета --просто добиває!
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23.05.2025 20:51 Відповісти
Зато бомбою іржавою ядерною кацап перестав лякать, бо планети трішки нехватає... А то всі так почали рясно розкидатись, стать ніде. Їм самим страшно, від того лайна. Дибіли. Про "їсточки" та чисту воду треба думати, на всякий случай. Які ядерні ракети? Це вже не цікаво. Напишіть щось толкове. Поважаю канал, давно читаю, пишу не давно
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23.05.2025 21:31 Відповісти
До катастрофи привели вибори 2010 року тим, що в 2-й тур політтехнології тупо вивели Тимошенко і Януковича.

Кожний із них небезпідставно мав величезний антирейтинг. Схоже що між ними було суперництво не рейтингів, а антирейтингів. За кожного голосували більше з принципом аби не...

В таких умовах в результаті до влади прийшов Янукович. Той же його великий антирейтинг привів до Майдану.

Майдан же був зачіпкою путіну, щоб напасти на нас в 2014 році, бо з світової історії відомо, що коли в якійсь країні протистояння є зручним для нападів зі сторони ворогів. Путін довго такого чекав і дочекався. Все дуже просто.

Нам вже давно потрібна була влада народної довіри. Така влада яка б намагалась створювати умови щоб люди не намагались виїхати за кордон, а хто виїхав хотіли повернутись. Оце головний показник.
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24.05.2025 12:56 Відповісти
 
 