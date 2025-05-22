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Росіяни просунулись біля Надіївки та Яблунівки, - DeepState. КАРТА
Російські війська змогли просунутись біля Надіївки та Яблунівки в Донецькій області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Яблунівки та Надіївки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Андрій Лавриненко
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+12 Luiza
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+11 Поділля16
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