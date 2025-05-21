УКР
Новини Фото Фейк про вихід росіян на адмінкордони Дніпропетровщини
3 681 11

В Дніпропетровській ОВА спростували фейк про вихід росіян на кордон області. ФОТО

Інформація про те, що російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області - фейк.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Це – ФЕЙК! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію. Не ведіться на провокації. Довіряйте лише офіційним джерелам. Вірте в Сили оборони, підтримуйте їх. Слава нашим Героям!" - написав він.

У телеграмі проєкту DeepStat опублікували фото, яке ілюструє цю інформацію.

Вбитий росіянин на адмінкордоні Дніпропетровщини

Читайте: На відтинку Новопіль-Зелене Поле-Новосілка погіршується бойова обстановка, - DeepState

В повідомленні DeepState уточнюється: "Мережею шириться фото кацапів з ганчіркою на пікапі, який заплутався в єгозу, а московські блохери захлинаються від радості про "досягнення" адмінмежі з Дніпропетровською областю, як вони заявляють в районі Новомиколаївки. А на скріні ви можете бачити одного з тих, хто робив те фото. Така ж сама доля чекала і його "друзів". Пікап належить українським бійцям, які вночі просто заплутались в єгозі, а зранку русня добігла туди і почала фоткатися. А відбулося це в районі населеного пункту Троїцьке, як повідомляють нам бійці. От і вся історія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися біля Новодарівки, Зеленого Поля, Єлизаветівки та Нового Поля, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Лисак Сергій (127) Дніпропетровська область (4175) війна в Україні (5863) DeepState (244)
Топ коментарі
+16
Через кілька днів окажеться що наші звиздять.
показати весь коментар
21.05.2025 20:35 Відповісти
+15
Навіть згідно Deepstate залишився 1 км. А він відстає на декілка днів. Так що, або дійсно досягли, або будуть на днях.
показати весь коментар
21.05.2025 21:03 Відповісти
+12
Ну і скільки там залишилось 2 чи 3 км ? Просрали частину Донецької області -Зате ЗСУ в курській області " виконують завдання " як кажуть зелені пропагандисти - тільки питання -чиє завдання ?
показати весь коментар
21.05.2025 20:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Ге наші,а Лисак.
показати весь коментар
21.05.2025 20:39 Відповісти
Лисак не може говорити щось інше - посада не дозволяє!
показати весь коментар
21.05.2025 20:42 Відповісти
Один або менше.
показати весь коментар
21.05.2025 21:50 Відповісти
Фейк однозначно, там еще 30 см до границы.
показати весь коментар
21.05.2025 20:51 Відповісти
Питання часу? Бо у Зельоних оборона на останньому місці.
показати весь коментар
21.05.2025 23:11 Відповісти
Це дуже неприємна психологічна лінія - ще одна область підпадає під окупацію. Хоча насправді треба порівнювати не назви ОВА а кількість втрачених сел, об'єктів, дорог, мостів, опорників тощо
показати весь коментар
21.05.2025 23:33 Відповісти
Що скаже кремлівський сирок?
показати весь коментар
22.05.2025 03:17 Відповісти
 
 