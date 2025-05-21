В Дніпропетровській ОВА спростували фейк про вихід росіян на кордон області. ФОТО

Інформація про те, що російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області - фейк.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Це – ФЕЙК! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію. Не ведіться на провокації. Довіряйте лише офіційним джерелам. Вірте в Сили оборони, підтримуйте їх. Слава нашим Героям!" - написав він.

У телеграмі проєкту DeepStat опублікували фото, яке ілюструє цю інформацію.

В повідомленні DeepState уточнюється: "Мережею шириться фото кацапів з ганчіркою на пікапі, який заплутався в єгозу, а московські блохери захлинаються від радості про "досягнення" адмінмежі з Дніпропетровською областю, як вони заявляють в районі Новомиколаївки. А на скріні ви можете бачити одного з тих, хто робив те фото. Така ж сама доля чекала і його "друзів". Пікап належить українським бійцям, які вночі просто заплутались в єгозі, а зранку русня добігла туди і почала фоткатися. А відбулося це в районі населеного пункту Троїцьке, як повідомляють нам бійці. От і вся історія".

