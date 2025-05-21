В Днепропетровской ОВА опровергли фейк о выходе россиян на границу области. ФОТО

Информация о том, что российские войска вышли на границу Днепропетровской области - фейк.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Это - ФЕЙК! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Не ведитесь на провокации. Доверяйте только официальным источникам. Верьте в Силы обороны, поддерживайте их. Слава нашим Героям!" - написал он.

В телеграм-канале проекта DeepStat опубликовали фото, которое иллюстрирует эту информацию.

В сообщении DeepState уточняется: "Сетью ширится фото кацапов с тряпкой на пикапе, который запутался в егозе, а московские блохеры захлебываются от радости о "достижении" админграницы с Днепропетровской областью, как они заявляют в районе Новониколаевки. А на скрине вы можете видеть одного из тех, кто делал то фото. Такая же участь ждала и его "друзей". Пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егозе, а утром русня добежала туда и начала фоткаться. А произошло это в районе населенного пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы. Вот и вся история".

