РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9669 посетителей онлайн
Новости Фото Фейк о выходе россиян на админграницы Днепропетровщины
3 681 11

В Днепропетровской ОВА опровергли фейк о выходе россиян на границу области. ФОТО

Информация о том, что российские войска вышли на границу Днепропетровской области - фейк.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Это - ФЕЙК! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Не ведитесь на провокации. Доверяйте только официальным источникам. Верьте в Силы обороны, поддерживайте их. Слава нашим Героям!" - написал он.

В телеграм-канале проекта DeepStat опубликовали фото, которое иллюстрирует эту информацию.

Убитый россиянин на админгранице Днепропетровской области

Читайте: На отрезке Новополь-Зеленое Поле-Новоселка ухудшается боевая обстановка, - DeepState

В сообщении DeepState уточняется: "Сетью ширится фото кацапов с тряпкой на пикапе, который запутался в егозе, а московские блохеры захлебываются от радости о "достижении" админграницы с Днепропетровской областью, как они заявляют в районе Новониколаевки. А на скрине вы можете видеть одного из тех, кто делал то фото. Такая же участь ждала и его "друзей". Пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью просто запутались в егозе, а утром русня добежала туда и начала фоткаться. А произошло это в районе населенного пункта Троицкое, как сообщают нам бойцы. Вот и вся история".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись возле Новодаровки, Зеленого Поля, Елизаветовки и Нового Поля, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Лысак Сергей (111) Днепропетровская область (4387) война в Украине (5823) DeepState (242)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Через кілька днів окажеться що наші звиздять.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:35 Ответить
+15
Навіть згідно Deepstate залишився 1 км. А він відстає на декілка днів. Так що, або дійсно досягли, або будуть на днях.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:03 Ответить
+12
Ну і скільки там залишилось 2 чи 3 км ? Просрали частину Донецької області -Зате ЗСУ в курській області " виконують завдання " як кажуть зелені пропагандисти - тільки питання -чиє завдання ?
показать весь комментарий
21.05.2025 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Через кілька днів окажеться що наші звиздять.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:35 Ответить
Ге наші,а Лисак.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:39 Ответить
Лисак не може говорити щось інше - посада не дозволяє!
показать весь комментарий
21.05.2025 20:42 Ответить
Ну і скільки там залишилось 2 чи 3 км ? Просрали частину Донецької області -Зате ЗСУ в курській області " виконують завдання " як кажуть зелені пропагандисти - тільки питання -чиє завдання ?
показать весь комментарий
21.05.2025 20:50 Ответить
Один або менше.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:50 Ответить
Фейк однозначно, там еще 30 см до границы.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:51 Ответить
Навіть згідно Deepstate залишився 1 км. А він відстає на декілка днів. Так що, або дійсно досягли, або будуть на днях.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:03 Ответить
Питання часу? Бо у Зельоних оборона на останньому місці.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:11 Ответить
Це дуже неприємна психологічна лінія - ще одна область підпадає під окупацію. Хоча насправді треба порівнювати не назви ОВА а кількість втрачених сел, об'єктів, дорог, мостів, опорників тощо
показать весь комментарий
21.05.2025 23:33 Ответить
Що скаже кремлівський сирок?
показать весь комментарий
22.05.2025 03:17 Ответить
 
 