Войска РФ продвинулись возле Новодаровки, Зеленого Поля, Елизаветовки и Нового Поля, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новодаровки (село в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области), Зеленого Поля (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области), Елизаветовки (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области) и Нового Поля (село в Васильевском районе Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рашисты продвинулись возле Новой Полтавки, Малиновки и Романовки в Донецкой области.