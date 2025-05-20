Войска РФ продвинулись возле Новодаровки, Зеленого Поля, Елизаветовки и Нового Поля, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новодаровки (село в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области), Зеленого Поля (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области), Елизаветовки (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области) и Нового Поля (село в Васильевском районе Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что рашисты продвинулись возле Новой Полтавки, Малиновки и Романовки в Донецкой области.
Надіючись таким чином закінчити цю війну....наївні....
Маневр України,для )(уйла...,щоб показати особисто для нього ,що він досягає успіхів...
З цього випливає,щоб показати світові ,що )(уйло хоче продовження війни.
Може бути такє ?
https://vagomo.com/zsu-prosunulysya-na-prykordonni-kurshhyny-isw.html Дослідники ISW посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 травня, повідомив у звіті Американський Інститут вивчення війни.