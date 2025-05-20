РУС
Войска РФ продвинулись возле Новодаровки, Зеленого Поля, Елизаветовки и Нового Поля, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новодаровки (село в Малиновской сельской громаде Пологовского района Запорожской области), Зеленого Поля (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области), Елизаветовки (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области) и Нового Поля (село в Васильевском районе Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рашисты продвинулись возле Новой Полтавки, Малиновки и Романовки в Донецкой области.

Запорожская область (3451) Донецкая область (10588) Волновахский район (347) Покровский район (924) Васильевский район (103) Пологовский район (123) Зеленое Поле (10) Елизаветовка (5) Новое Поле (1) Новодаровка (13) DeepState (241)
Топ комментарии
+11
Таке враження що з цим головкомом і міністром оборони на щось приємне годі сподіватись.
20.05.2025 15:20 Ответить
+8
Ми почнемо просуватися вперед тільки після зміни президента та військового керівництва.
20.05.2025 15:48 Ответить
+6
Незабаром фортеця Констянтинівка, фортеця Дружківка, фортеця Мирноград...
20.05.2025 15:33 Ответить
Біда в тім, що наші союзники, вирішили задовольнити забаганки *****, віддати йому те що він хоче, судети 2...
Надіючись таким чином закінчити цю війну....наївні....
20.05.2025 15:31 Ответить
А ви не вважаєте,що це є маневр ?
Маневр України,для )(уйла...,щоб показати особисто для нього ,що він досягає успіхів...
З цього випливає,щоб показати світові ,що )(уйло хоче продовження війни.
Може бути такє ?
20.05.2025 15:33 Ответить
приклад надати ? приклад ..як Залужний розтягнувни армію рашки на кілометри ,громив її по кусках. знаючи,що наша армія ,не взмозі протистояти прямого удару рашистської навали.
20.05.2025 15:37 Ответить
приклад прикладом. однак має ще бути об'єктивність. у час коли Залужний був головкомом, то на території України була орда орків у 200-250 тис тіл. а тепер їх уже більше 600 тис. при Залужному у нас була армія кадрова і добровольці. а на сьогодні велика частина нашої армії - це відловлені звичайні цивільні. мотивація не та, та й кваліфікація також не та. тому нема сенсу тут порівнювати в стилі, що якби і надалі був Залужний, то до сьогодні ми ще обороняли би Авдіївку і Вугледар.
20.05.2025 18:07 Ответить
Ні. Бо гундосий виродок за ці роки загеноцидив у посадках усіх чоловіків, які були здатні захищати країну. А бусифікантами ніхто воювати не зможе - вони просто потікають. Гундоса треба було арештувати 24.02 за держзраду. Тоді з Залужним був би шанс відбитися.
20.05.2025 17:26 Ответить
Генштаб сказав шо відбилися
20.05.2025 15:54 Ответить
https://vagomo.com/zsu-prosunulysya-na-prykordonni-kurshhyny-isw.html ЗСУ нещодавно просунулися на південній околиці Тьоткіного, прикордонному селищі Курської області РФ.

https://vagomo.com/zsu-prosunulysya-na-prykordonni-kurshhyny-isw.html Дослідники ISW посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 травня, повідомив у звіті Американський Інститут вивчення війни.
20.05.2025 15:54 Ответить
Щось нашого гш заціпило: вже не пишуть "сводкі" про "успіхи". Вже не валимо кацапів цілими Удмуртіями, Кабардино-Балкаріями, Архангельськами.... Докерувалися і докомандувалися.
20.05.2025 17:30 Ответить
Ну повернеться Заслужений, скине зеленого і очолить уряд нацпорятунку. І що? Москалі з переляку перестануть перти вперед, лупити ракетами, шахеами? А в ЗСУ з'являться сотні тисяч добровольців і головне ВПС, ВМС, космічні війська? Досить думкою багатіти та ліпити кумирів.
20.05.2025 19:23 Ответить
 
 