Рашисты продвинулись возле Новой Полтавки, Малиновки и Романовки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские оккупационные войска имеют продвижение в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Новой Полтавки, Малиновки и Романовки", - говорится в сообщении.

РФ продвинулась на фронте 19 мая 2025 года. Что известно
Романовка

Донецкая область (10583) Краматорский район (607) Полтавка (8) Романовка (5) Малиновка (2) DeepState (241)
+16
Все не так!Розповім одну повчальну історію як місцевий патріот у Сум.області у 22році російських фашистів зупиняв,мінуванням маршрутів просування.Так ось зараз, суд іменем України оцінив його роботу і дав три роки! А ті хто давав накази будувати дороги до кордону з рф недоторкані і записують патриотичні відоси для лохторату!
19.05.2025 18:18 Ответить
+8
Фашисти кожного дня просуваються...,можливо щось не те робить, або недостатньо робить Верховний головнокомандувач?
19.05.2025 17:42 Ответить
+2
Це такий план. Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки.
19.05.2025 22:34 Ответить
Про Сумщину навіть DeepState мовчать...
19.05.2025 16:59 Ответить
Їм наказали мовчати.
20.05.2025 11:22 Ответить
Фашисти кожного дня просуваються...,можливо щось не те робить, або недостатньо робить Верховний головнокомандувач?
19.05.2025 17:42 Ответить
Все не так!Розповім одну повчальну історію як місцевий патріот у Сум.області у 22році російських фашистів зупиняв,мінуванням маршрутів просування.Так ось зараз, суд іменем України оцінив його роботу і дав три роки! А ті хто давав накази будувати дороги до кордону з рф недоторкані і записують патриотичні відоси для лохторату!
19.05.2025 18:18 Ответить
20.05.2025 11:04 Ответить
Це такий план. Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки.
19.05.2025 22:34 Ответить
"хорошая попытка"..
20.05.2025 11:05 Ответить
ви хіба не розумієте для чого це відбувається, для чого це робить зелена мафія?Здача відбувається для того, щоб путін воспряв духом, що у нього усе гарно виходить і можна далі наступати, відкинувши Стамбул-2, зеленський насправді не хоче завершення війни і тому путіну робить пас
20.05.2025 13:19 Ответить
Нікому закінчення війни не потрібне, окрім українському народу:
Заходу потрібне вічне ослаблення рашки.
Блазню потрібен якмога довший грабунок країни.
Рашці потрібна окупація та геноцид українців.
20.05.2025 18:06 Ответить
У Залужного лучше получалось.
20.05.2025 09:06 Ответить
Лучше получалось прикидываться патриотом?
20.05.2025 11:24 Ответить
Ніякий командувач вже не допоможе.
20.05.2025 12:51 Ответить
 
 