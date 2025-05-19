Рашисты продвинулись возле Новой Полтавки, Малиновки и Романовки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские оккупационные войска имеют продвижение в Краматорском районе Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Новой Полтавки, Малиновки и Романовки", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Dima30
показать весь комментарий19.05.2025 18:18 Ответить Ссылка
+8 Kozyuk
показать весь комментарий19.05.2025 17:42 Ответить Ссылка
+2 First
показать весь комментарий19.05.2025 22:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки.
Заходу потрібне вічне ослаблення рашки.
Блазню потрібен якмога довший грабунок країни.
Рашці потрібна окупація та геноцид українців.