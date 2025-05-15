РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11364 посетителя онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
5 116 28

Враг атаковал поселок Новое в Донецкой области, - DeepState

Российские захватчики оккупировали поселок Новое Краматорского района Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Новое, а также продвинулся в Часовом Яре, Малиновке и возле Новой Полтавки", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В районе Богатыря неблагоприятная обстановка, враг накапливает пехоту для дальнейшего продвижения, - DeepState. КАРТА

Обновление карты от DeepState
Обновление карты от DeepState
Обновление карты от DeepState
Обновление карты от DeepState

Автор: 

Донецкая область (10532) Часов Яр (392) Бахмутский район (588) Краматорский район (592) Покровский район (907) Полтавка (8) Малиновка (14) Новое (8) DeepState (237)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Коли була б стабілізація на фронті - розмови про мир були б інші
показать весь комментарий
15.05.2025 08:47 Ответить
+3
з кожним днем ця рашистська чума все більш розповзається по Україні. а хтось 3,14.дить про мир та вибори.
показать весь комментарий
15.05.2025 09:05 Ответить
+3
Зброя є, охочих воювати вже немає.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли була б стабілізація на фронті - розмови про мир були б інші
показать весь комментарий
15.05.2025 08:47 Ответить
Тому Захід не дає достатньо ******** зброї. Заходу потрібно щоб не було миру і рашка і далі воювала в Україні, і не нападала на НАТО. У Заходу більш ніж достатньо зброї, щоб зупинити рашку, але немає бажання.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:08 Ответить
Гостро не вистачає зброї і ***********.Один регіон Франції має більший ВВП,ніж вся кинидири,а ЄС взагалі....
Одні обіцянки,а раша дано воює корейською не тільки зброєю,а і солдатами...
показать весь комментарий
15.05.2025 08:58 Ответить
А навіщо ЄС мир? Щоб рашка перегрупувалася та напала на Балтію або Фінляндію?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:10 Ответить
з кожним днем ця рашистська чума все більш розповзається по Україні. а хтось 3,14.дить про мир та вибори.
показать весь комментарий
15.05.2025 09:05 Ответить
У Заходу є зброя щоб зупинити рашку. Але вони не дають її нам. Значить Заходу вигідний цей рашистський наступ - безкоштовні українці на багато дешевші за дорогу західну зброю для ослаблення рашки.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:13 Ответить
Підари окупували населений пункт Нове, мають просування біля населених пунктів Макіївка, Новомихайлівка, Колодязі, Лиманський напрямок.
Ворог окупував населені пункти Свиридонівка, Водяне Друге, Березівка, Новооленівка, також мають просування біля населених пунктів Стара Миколаївка, Олександропіль, Малинівка, Покровський напрямок...
показать весь комментарий
15.05.2025 09:47 Ответить
У Заходу армія на порядок сильніша за армію кацапів, це факт. Немає бажання давати зброю Україні.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:15 Ответить
Зброя є, охочих воювати вже немає.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:54 Ответить
Що за зброя є? Кулемети проти дронів, арти та КАБів? Кулемети - це немає зброї! Ви б ще кінноту згадали в ******** війні!
показать весь комментарий
15.05.2025 13:04 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 04:11 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 04:12 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 04:13 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 04:14 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 04:16 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 04:17 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 04:18 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 04:20 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 04:21 Ответить
Чому здають територii, основна причина.хто знае.
показать весь комментарий
16.05.2025 06:01 Ответить
Не здають а змушені відступати бо в москалів більше людей, важкого озброєння, ракет та літаків. Ну і за помилки на фронті карають генералів не зважаючи на колишні "заслуги"
показать весь комментарий
16.05.2025 08:18 Ответить
 
 