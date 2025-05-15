Враг атаковал поселок Новое в Донецкой области, - DeepState
Российские захватчики оккупировали поселок Новое Краматорского района Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Новое, а также продвинулся в Часовом Яре, Малиновке и возле Новой Полтавки", - говорится в сообщении.
Одні обіцянки,а раша дано воює корейською не тільки зброєю,а і солдатами...
Ворог окупував населені пункти Свиридонівка, Водяне Друге, Березівка, Новооленівка, також мають просування біля населених пунктів Стара Миколаївка, Олександропіль, Малинівка, Покровський напрямок...