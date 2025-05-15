Враг атаковал поселок Новое в Донецкой области, - DeepState

Российские захватчики оккупировали поселок Новое Краматорского района Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Новое, а также продвинулся в Часовом Яре, Малиновке и возле Новой Полтавки", - говорится в сообщении.

