В районе Богатыря неблагоприятная обстановка, враг скапливает пехоту для дальнейшего продвижения, - DeepState. КАРТА

Сейчас неблагоприятная обстановка складывается в районе Богатыря в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

Как отмечается, после полного занятия Разлива, противник активно осуществлял попытки продвигаться к Богатырю, который давно был целью войск РФ в вопросе логистики.

"Свои попытки залететь в Багатырь противник начал со скоростных штурмов на мототехнике или просто лез пехотой, со временем подключив технику как огневую поддержку. Осуществляя постоянное давление, враг достиг своего и сейчас кацапня фиксируется в южной части села и юго-восточных окраинах. Пробуют также пробираться в центр населенного пункта, но пока безуспешно. На занятой части Богатыря противник накапливает пехоту для дальнейшего продвижения", - говорится в сообщении.

Осинтеры напоминают, что выше Богатыря - Алексеевка и дорога в направлении Андреевки, а между селами река Волчья, которая вряд ли станет препятствием, потому что врагу достаточно занять позиции для работы экипажей дронов.

Багатырь карта

Ранее сообщалось, что россияне продвинулись возле Малиновки и еще двух населенных пунктов в Донецкой области.

Донецкая область (10532) Волновахский район (342) Богатырь (33) DeepState (237)
Це що реклама. Навіщо ця інформація, ліпше або нанесіть удару, або приймайте мірі. А то як картопля білоруська.... А зараз я на карті покажу....
14.05.2025 14:12 Ответить
DeepState повинен "нанести удар"?!
14.05.2025 15:11 Ответить
Десь там, на передовій, і оті «незламні менегери» з ОПУ та резніковим+бакановим+абдристовичем+кулінічем, під орудою татарова, як досвідченого, по Мівіні ??
14.05.2025 14:13 Ответить
біля розливу пуповину кацапсінам потрібно перерізати. і буде їм котел.
14.05.2025 14:15 Ответить
А де вона сприятлива? З моменту приходу творожнікова зі сприятливими обстановками щось не складається.
14.05.2025 14:18 Ответить
з приходом Оманської Гниди
