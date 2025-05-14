В районе Богатыря неблагоприятная обстановка, враг скапливает пехоту для дальнейшего продвижения, - DeepState. КАРТА

Сейчас неблагоприятная обстановка складывается в районе Богатыря в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

Как отмечается, после полного занятия Разлива, противник активно осуществлял попытки продвигаться к Богатырю, который давно был целью войск РФ в вопросе логистики.

"Свои попытки залететь в Багатырь противник начал со скоростных штурмов на мототехнике или просто лез пехотой, со временем подключив технику как огневую поддержку. Осуществляя постоянное давление, враг достиг своего и сейчас кацапня фиксируется в южной части села и юго-восточных окраинах. Пробуют также пробираться в центр населенного пункта, но пока безуспешно. На занятой части Богатыря противник накапливает пехоту для дальнейшего продвижения", - говорится в сообщении.

Осинтеры напоминают, что выше Богатыря - Алексеевка и дорога в направлении Андреевки, а между селами река Волчья, которая вряд ли станет препятствием, потому что врагу достаточно занять позиции для работы экипажей дронов.

Также читайте: Продвижение возле Малиновки открывает врагу другой фланг Мирнограда и Покровска. Неприятной является ситуация в Александрополе, - DeepState. КАРТА

Ранее сообщалось, что россияне продвинулись возле Малиновки и еще двух населенных пунктов в Донецкой области.