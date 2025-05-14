У районі Багатиря несприятлива обстановка, ворог накопичує піхоту для подальшого просування, - DeepState. КАРТА

Наразі несприятлива обстановка складається в районі Багатиря на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Як зазначається, після повного зайняття Розливу, противник активно здійснював спроби просуватися до Багатиря, який давно був ціллю військ РФ у питанні логістики.

"Свої намагання залетіти в Багатир противник почав зі швидкісних штурмів на мототехніці або просто ліз піхотою, з часом підключивши техніку як вогневу підтримку. Здійснюючи постійний тиск, ворог досягнув свого і наразі кацапня фіксується в південній частині села та південно-східних околицях. Пробують також пробиратися в центр населеного пункту, але поки безуспішно. На зайнятій частині Багатиря противник накопичує піхоту для подальшого просування", - йдеться у повідомленні.

Осінтери нагадують, що вище від Багатиря - Олексіївка і дорога в напрямку Андріївки, а між селами річка Вовча, яка навряд стане перешкодою, бо ворогу достатньо зайняти позиції для роботи екіпажів дронів.

Раніше повідомлялося, що росіяни просунулись біля Малинівки та ще двох населених пунктів на Донеччині.