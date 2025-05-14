УКР
У районі Багатиря несприятлива обстановка, ворог накопичує піхоту для подальшого просування, - DeepState. КАРТА

Наразі несприятлива обстановка складається в районі Багатиря на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Як зазначається, після повного зайняття Розливу, противник активно здійснював спроби просуватися до Багатиря, який давно був ціллю військ РФ у питанні логістики.

"Свої намагання залетіти в Багатир противник почав зі швидкісних штурмів на мототехніці або просто ліз піхотою, з часом підключивши техніку як вогневу підтримку. Здійснюючи постійний тиск, ворог досягнув свого і наразі кацапня фіксується в південній частині села та південно-східних околицях. Пробують також пробиратися в центр населеного пункту, але поки безуспішно. На зайнятій частині Багатиря противник накопичує піхоту для подальшого просування", - йдеться у повідомленні.

Осінтери нагадують, що вище від Багатиря - Олексіївка і дорога в напрямку Андріївки, а між селами річка Вовча, яка навряд стане перешкодою, бо ворогу достатньо зайняти позиції для роботи екіпажів дронів.

Також читайте: Просування біля Малинівки відкриває ворогу інший фланг Мирнограда і Покровська. Неприємною є ситуація в Олександрополі, - DeepState. КАРТА

Багатир карта

Раніше повідомлялося, що росіяни просунулись біля Малинівки та ще двох населених пунктів на Донеччині.

Донецька область (9349) Волноваський район (343) Багатир (33) DeepState (238)
Це що реклама. Навіщо ця інформація, ліпше або нанесіть удару, або приймайте мірі. А то як картопля білоруська.... А зараз я на карті покажу....
14.05.2025 14:12 Відповісти
DeepState повинен "нанести удар"?!
14.05.2025 15:11 Відповісти
Десь там, на передовій, і оті «незламні менегери» з ОПУ та резніковим+бакановим+абдристовичем+кулінічем, під орудою татарова, як досвідченого, по Мівіні ??
14.05.2025 14:13 Відповісти
біля розливу пуповину кацапсінам потрібно перерізати. і буде їм котел.
14.05.2025 14:15 Відповісти
А де вона сприятлива? З моменту приходу творожнікова зі сприятливими обстановками щось не складається.
14.05.2025 14:18 Відповісти
з приходом Оманської Гниди
14.05.2025 14:28 Відповісти
 
 