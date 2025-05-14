УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5023 відвідувача онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState
10 779 8

Росіяни просунулись біля Малинівки та ще двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Росіяни просунулись в трьох населених Донецької області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Малинівці, Багатирю та біля Новосілки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни просунулись в Торецьку та населених пунктах поблизу, - DeepState

Росіяни просунулись в районі Великої Новосілки

Автор: 

Донецька область (9341) Волноваський район (343) Покровський район (910) Багатир (33) Новосілка (15) Малинівка (14) DeepState (238)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Сумська область?
показати весь коментар
14.05.2025 05:20 Відповісти
пукіну не потрібні переговори,вони день за днем просуваються,помалу,але просуваються,а зешобла окрім як деребаном бюджетних грошей,брехні,мородерства,зради,збагаченням на крові Українців більше нічим не займається.
показати весь коментар
14.05.2025 06:31 Відповісти
Допоки преЗЕдентом є чотириразовий ухилянт, це буде БЕЗ КІНЦЯ! З цим блазнем у нас не буде справжньої держави.
показати весь коментар
14.05.2025 07:22 Відповісти
А з ким буде?
показати весь коментар
14.05.2025 08:25 Відповісти
Кому нужен новый вождь , Продам недорого
показати весь коментар
14.05.2025 12:47 Відповісти
 
 