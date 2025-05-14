10 779 8
Росіяни просунулись біля Малинівки та ще двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Росіяни просунулись в трьох населених Донецької області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Малинівці, Багатирю та біля Новосілки", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр Земляний #550984
показати весь коментар14.05.2025 05:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Andrei Andreev #495049
показати весь коментар14.05.2025 06:31 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
✘
Vlad Lancev
показати весь коментар14.05.2025 07:22 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Стицько #601129
показати весь коментар14.05.2025 08:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
✘
Сергей Кулагин #608305
показати весь коментар14.05.2025 12:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль