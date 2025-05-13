6 011 5
Росіяни просунулись в Торецьку та населених пунктах поблизу, - DeepState
Російські війська просунулись в Торецьку та ще двох населених пунктах на Донеччині.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Торецьку, біля Романівки та Новооленівки", - йдеться в повідомленні.
бо саме там ваше місце , кляті вбивці і терористи 🤬