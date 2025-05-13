УКР
Новини Оновлення мапи DeepState
Росіяни просунулись в Торецьку та населених пунктах поблизу, - DeepState

Росіяни просунулись в Торецьку

Російські війська просунулись в Торецьку та ще двох населених пунктах на Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Торецьку, біля Романівки та Новооленівки", - йдеться в повідомленні.

Кацапи , щоби ви поскоріше просунулись до пекла ,
бо саме там ваше місце , кляті вбивці і терористи 🤬
13.05.2025 00:47 Відповісти
Ну і де коментарі кремлівського сирка??!!!
13.05.2025 02:38 Відповісти
 
 