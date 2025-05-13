РУС
Россияне продвинулись в Торецке и населенных пунктах поблизости, - DeepState

Россияне продвинулись в Торецке

Российские войска продвинулись в Торецке и еще двух населенных пунктах Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Торецке, возле Романовки и Новооленевки", - говорится в сообщении.

Автор: 

Донецкая область (10523) Торецк (534) Бахмутский район (586) Краматорский район (585) Новооленовка (2) Романовка (5) война в Украине (5716) DeepState (236)
Кацапи , щоби ви поскоріше просунулись до пекла ,
бо саме там ваше місце , кляті вбивці і терористи 🤬
показать весь комментарий
13.05.2025 00:47 Ответить
Ну і де коментарі кремлівського сирка??!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 02:38 Ответить
 
 