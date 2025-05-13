Россияне продвинулись в Торецке и населенных пунктах поблизости, - DeepState

Российские войска продвинулись в Торецке и еще двух населенных пунктах Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Торецке, возле Романовки и Новооленевки", - говорится в сообщении.

