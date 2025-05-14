РУС
Россияне продвинулись возле Малиновки и еще двух населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Россияне продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Малиновке, Богатыре и возле Новоселки", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне продвинулись в Торецке и населенных пунктах поблизости, - DeepState

Россияне продвинулись в районе Великой Новоселки

Автор: 

Донецкая область (10523) Волновахский район (342) Покровский район (902) Богатырь (33) Новоселка (15) Малиновка (14) DeepState (237)
А Сумська область?
14.05.2025 05:20 Ответить
пукіну не потрібні переговори,вони день за днем просуваються,помалу,але просуваються,а зешобла окрім як деребаном бюджетних грошей,брехні,мородерства,зради,збагаченням на крові Українців більше нічим не займається.
14.05.2025 06:31 Ответить
Допоки преЗЕдентом є чотириразовий ухилянт, це буде БЕЗ КІНЦЯ! З цим блазнем у нас не буде справжньої держави.
14.05.2025 07:22 Ответить
А з ким буде?
14.05.2025 08:25 Ответить
Кому нужен новый вождь , Продам недорого
14.05.2025 12:47 Ответить
 
 