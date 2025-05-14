10 779 8
Россияне продвинулись возле Малиновки и еще двух населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Россияне продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Малиновке, Богатыре и возле Новоселки", - говорится в сообщении.
