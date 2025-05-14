УКР
9 100 22

Просування біля Малинівки відкриває ворогу інший фланг Мирнограда і Покровська. Неприємною є ситуація в Олександрополі, - DeepState. КАРТА

Ворог продовжує здійснювати активний тиск по відтинку Єлизаветівка-Малинівка-Нова Полтавка-Новооленівка-Олександропіль-Калинове на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Зокрема, мав просування в районі Малинівки і вже фіксувався зі своїми ганчірками в східній та центральній частинках села, але варто зазначити, що не весь населений пункт перебуває під контролем кацапів, як вони заявляють, хоча це, можливо, питання декількох днів.

"Підібралися вони також до Нової Полтавки, намагаючись взяти її повністю під контроль і окупували практично всю Новооленівку. Неприємною є ситуація і в Олександрополі.

карта DeepState

Просування в напрямку Малинівки і за нею відкриває простір московитам на інший фланг Мирнограда і Покровська через Новоекономічне. Також можуть бути спроби рухатися в глибину в напрямку Новоторецького, де в першу чергу для кацапів відкривається логістика Сил Оборони того району, а це одна з найголовніших цілей, на які полює кацап по всій лінії фронту. Вихід на трасу в Новооленівці відкриває оперативний простір на Костянтинівку з протилежного флангу від Часового Яру і логістику до всієї ЛБЗ в тому районі", - наголошують осінтери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулись біля Малинівки та ще двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Також зазначається, що на Торецькому відтинку противник підібрався в притул до Романівки і намагається окупувати село повністю, щоб продовжити рух до населених пунктів Олександро-Калинове і Катеринівка.

"Важливий район, в якому русня також націлена в першу чергу на логістику, зокрема, і Торецька.

Ситуація складається не найкращим чином, великі проблеми створюють кацапські екіпажі дронів, які розбивають позиції, б'ють по логістиці, чим ускладнюють роботу для Сил оборони. Наявна обстановка вимагає великих додаткових ресурсів, щоб протистояти кацапні і полювати постійно на їх екіпажі. Українські військові, в свою чергу, докладаються максимальних зусиль, щоб зупинити натиск ворога і ті оберти, які набрав противник", - резюмують у DeepState.

Автор: 

Донецька область (9349) Волноваський район (343) Краматорський район (595) Покровський район (910) Малинівка (3) Нова Полтавка (8) Єлизаветівка (2) Олександропіль (5) Калинове (2) Новооленівка (10) DeepState (238)
Топ коментарі
+27
ну ось і відразу видно що зеленський з сирським генітальні стратеги та воєначальніки
показати весь коментар
14.05.2025 13:18 Відповісти
+20
На цьому фоні, з даних кмісу, до 74% зросла довіра до Потужної зе-гєвари...

Мабуть, у мене якось куєвато з логікою, може зеленки випить?
показати весь коментар
14.05.2025 13:26 Відповісти
+16
Це означає що знову усіма резервами захопимо пару сіл в Курській області? Щоб підняти бойовий дух і всі не надто замислювались про повзуче і постійне просування ворога Україною?
показати весь коментар
14.05.2025 13:22 Відповісти
Завтра Зеленський змусить путлера підписати перемир'я.
показати весь коментар
14.05.2025 13:54 Відповісти
битва кгб з з клоуном.
показати весь коментар
14.05.2025 13:57 Відповісти
Або путлер погодиться або трапиться щось страшне. Наприклад, стратег виконає гімн рф на роялі.
показати весь коментар
14.05.2025 14:01 Відповісти
йому не вперше. він генітальний пісюаніст. і заодно згадає про свої виступи перед ****** в його сауні
показати весь коментар
14.05.2025 14:03 Відповісти
Зеленський, з «ПОТУЖНИМИ» менегерами з ОПУ, з'їздять кодлом у Рим, до Папи на месу, і звідти, усе поправлять, «НЕЗЛАМНО»…
Бухгалтери, з ДУС, Секретаріату КМУ та МЗС, обрахують кошторис для керівника Рахункової палати, бо йому це незручно, він же Палітікай не цікавиться….!!!
Не для того ж, воно сидить, смирно на посаді??.
показати весь коментар
14.05.2025 13:24 Відповісти
в магазинах рошен появилась нова продукція. рекомендую спробувати. бо я розумію що зеленку пють ті в кого вавка ви голові
показати весь коментар
14.05.2025 13:29 Відповісти
Є брехня, є нахабна брехня, а є особливо нахабна брехня - статистика від кмісу.
показати весь коментар
14.05.2025 16:37 Відповісти
Та карту можна не показувати, достатньо подивитися на пики Зеленського, Єрмака, та Татарлва.
показати весь коментар
14.05.2025 13:26 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 13:30 Відповісти
А як же всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського? Чи воно знову тільки з нашої сторони? І що роблять 800 тисяч ментів , які вештаються містами і селами у пошуках чим поживитись?
показати весь коментар
14.05.2025 13:33 Відповісти
Зеленському це до жопи. Вести корпоративи з іноземцями, бути в центрі уваги, знімати відосіки - оце він може і буде робити. Чого не буде робити - це ракет та взагалі ВПК.
показати весь коментар
14.05.2025 13:35 Відповісти
Великих додаткових ресурсів? Так все ж вкрали щоб проплатити 74% рейтинг бубачкі.
показати весь коментар
14.05.2025 13:35 Відповісти
Треба терміново зайняти Тьоткіно. Без нього ніяк.
показати весь коментар
14.05.2025 13:54 Відповісти
Потрібно йти у наступ і визволяти, щоб не було потім неприємних ситуацій!
показати весь коментар
14.05.2025 14:01 Відповісти
А, цей "чувак", нікому і нічого не обісцяв...
показати весь коментар
14.05.2025 14:12 Відповісти
У ОПи є план. Допомогти одній стороні. Тому й закрили рахунки виробнику "Ай-Петрі", і заборонили їх купувати.
показати весь коментар
14.05.2025 17:05 Відповісти
Так ось чому заарештували рахунки! Щоб свої пушкінощелепні не несли втрат?
показати весь коментар
14.05.2025 20:39 Відповісти
Де сирок, де віслюк? Все за оманським планом? Поверніть негайно Залужного!!!
показати весь коментар
14.05.2025 22:13 Відповісти
 
 