Просування біля Малинівки відкриває ворогу інший фланг Мирнограда і Покровська. Неприємною є ситуація в Олександрополі, - DeepState. КАРТА

Ворог продовжує здійснювати активний тиск по відтинку Єлизаветівка-Малинівка-Нова Полтавка-Новооленівка-Олександропіль-Калинове на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Зокрема, мав просування в районі Малинівки і вже фіксувався зі своїми ганчірками в східній та центральній частинках села, але варто зазначити, що не весь населений пункт перебуває під контролем кацапів, як вони заявляють, хоча це, можливо, питання декількох днів.

"Підібралися вони також до Нової Полтавки, намагаючись взяти її повністю під контроль і окупували практично всю Новооленівку. Неприємною є ситуація і в Олександрополі.

Просування в напрямку Малинівки і за нею відкриває простір московитам на інший фланг Мирнограда і Покровська через Новоекономічне. Також можуть бути спроби рухатися в глибину в напрямку Новоторецького, де в першу чергу для кацапів відкривається логістика Сил Оборони того району, а це одна з найголовніших цілей, на які полює кацап по всій лінії фронту. Вихід на трасу в Новооленівці відкриває оперативний простір на Костянтинівку з протилежного флангу від Часового Яру і логістику до всієї ЛБЗ в тому районі", - наголошують осінтери.

Також зазначається, що на Торецькому відтинку противник підібрався в притул до Романівки і намагається окупувати село повністю, щоб продовжити рух до населених пунктів Олександро-Калинове і Катеринівка.

"Важливий район, в якому русня також націлена в першу чергу на логістику, зокрема, і Торецька.

Ситуація складається не найкращим чином, великі проблеми створюють кацапські екіпажі дронів, які розбивають позиції, б'ють по логістиці, чим ускладнюють роботу для Сил оборони. Наявна обстановка вимагає великих додаткових ресурсів, щоб протистояти кацапні і полювати постійно на їх екіпажі. Українські військові, в свою чергу, докладаються максимальних зусиль, щоб зупинити натиск ворога і ті оберти, які набрав противник", - резюмують у DeepState.