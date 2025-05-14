Продвижение у Малиновки открывает врагу другой фланг Мирнограда и Покровска. Неприятная ситуация в Александрополе, - DeepState.. КАРТА

Враг продолжает осуществлять активное давление по отрезку Елизаветовка-Малиновка-Новая Полтавка-Новооленовка-Александрополь-Калиново в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

В частности, имел продвижение в районе Малиновки и уже фиксировался со своими тряпками в восточной и центральной частицах села, но стоит отметить, что не весь населенный пункт находится под контролем кацапов, как они заявляют, хотя это, возможно, вопрос нескольких дней.

"Подобрались они также к Новой Полтавке, пытаясь взять ее полностью под контроль и оккупировали практически всю Новооленевку. Неприятной является ситуация и в Александрополе.

Продвижение в направлении Малиновки и за ней открывает пространство московитам на другой фланг Мирнограда и Покровска через Новоэкономическое. Также могут быть попытки двигаться в глубину в направлении Новоторецкого, где в первую очередь для кацапов открывается логистика Сил Обороны того района, а это одна из самых главных целей, на которые охотится кацап по всей линии фронта. Выход на трассу в Новооленовке открывает оперативное пространство на Константиновку с противоположного фланга от Часова Яра и логистику ко всей ЛБЗ в том районе", - отмечают осинтеры.

Также отмечается, что на Торецком отрезке противник подобрался вплотную к Романовке и пытается оккупировать село полностью, чтобы продолжить движение к населенным пунктам Александро-Калиново и Катериновка.

"Важный район, в котором русня также нацелена в первую очередь на логистику, в частности, и Торецка.

Ситуация складывается не лучшим образом, большие проблемы создают кацапские экипажи дронов, которые разбивают позиции, бьют по логистике, чем усложняют работу для Сил обороны. Имеющаяся обстановка требует больших дополнительных ресурсов, чтобы противостоять кацапне и охотиться постоянно на их экипажи. Украинские военные, в свою очередь, прилагают максимальные усилия, чтобы остановить натиск врага и те обороты, которые набрал противник", - резюмируют в DeepState.