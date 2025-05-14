РУС
9 100 22

Продвижение у Малиновки открывает врагу другой фланг Мирнограда и Покровска. Неприятная ситуация в Александрополе, - DeepState.. КАРТА

Враг продолжает осуществлять активное давление по отрезку Елизаветовка-Малиновка-Новая Полтавка-Новооленовка-Александрополь-Калиново в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

В частности, имел продвижение в районе Малиновки и уже фиксировался со своими тряпками в восточной и центральной частицах села, но стоит отметить, что не весь населенный пункт находится под контролем кацапов, как они заявляют, хотя это, возможно, вопрос нескольких дней.

"Подобрались они также к Новой Полтавке, пытаясь взять ее полностью под контроль и оккупировали практически всю Новооленевку. Неприятной является ситуация и в Александрополе.

карта DeepState

Продвижение в направлении Малиновки и за ней открывает пространство московитам на другой фланг Мирнограда и Покровска через Новоэкономическое. Также могут быть попытки двигаться в глубину в направлении Новоторецкого, где в первую очередь для кацапов открывается логистика Сил Обороны того района, а это одна из самых главных целей, на которые охотится кацап по всей линии фронта. Выход на трассу в Новооленовке открывает оперативное пространство на Константиновку с противоположного фланга от Часова Яра и логистику ко всей ЛБЗ в том районе", - отмечают осинтеры.

Также отмечается, что на Торецком отрезке противник подобрался вплотную к Романовке и пытается оккупировать село полностью, чтобы продолжить движение к населенным пунктам Александро-Калиново и Катериновка.

"Важный район, в котором русня также нацелена в первую очередь на логистику, в частности, и Торецка.

Ситуация складывается не лучшим образом, большие проблемы создают кацапские экипажи дронов, которые разбивают позиции, бьют по логистике, чем усложняют работу для Сил обороны. Имеющаяся обстановка требует больших дополнительных ресурсов, чтобы противостоять кацапне и охотиться постоянно на их экипажи. Украинские военные, в свою очередь, прилагают максимальные усилия, чтобы остановить натиск врага и те обороты, которые набрал противник", - резюмируют в DeepState.

Донецкая область (10532) Волновахский район (342) Краматорский район (589) Покровский район (902) Малиновка (3) Полтавка (8) Елизаветовка (2) Александрополь (5) Калиново (2) Новооленовка (10) DeepState (237)
+27
ну ось і відразу видно що зеленський з сирським генітальні стратеги та воєначальніки
14.05.2025 13:18 Ответить
+20
На цьому фоні, з даних кмісу, до 74% зросла довіра до Потужної зе-гєвари...

Мабуть, у мене якось куєвато з логікою, може зеленки випить?
14.05.2025 13:26 Ответить
+16
Це означає що знову усіма резервами захопимо пару сіл в Курській області? Щоб підняти бойовий дух і всі не надто замислювались про повзуче і постійне просування ворога Україною?
14.05.2025 13:22 Ответить
ну ось і відразу видно що зеленський з сирським генітальні стратеги та воєначальніки
14.05.2025 13:18 Ответить
Завтра Зеленський змусить путлера підписати перемир'я.
14.05.2025 13:54 Ответить
битва кгб з з клоуном.
14.05.2025 13:57 Ответить
Або путлер погодиться або трапиться щось страшне. Наприклад, стратег виконає гімн рф на роялі.
14.05.2025 14:01 Ответить
йому не вперше. він генітальний пісюаніст. і заодно згадає про свої виступи перед ****** в його сауні
14.05.2025 14:03 Ответить
Це означає що знову усіма резервами захопимо пару сіл в Курській області? Щоб підняти бойовий дух і всі не надто замислювались про повзуче і постійне просування ворога Україною?
14.05.2025 13:22 Ответить
Зеленський, з «ПОТУЖНИМИ» менегерами з ОПУ, з'їздять кодлом у Рим, до Папи на месу, і звідти, усе поправлять, «НЕЗЛАМНО»…
Бухгалтери, з ДУС, Секретаріату КМУ та МЗС, обрахують кошторис для керівника Рахункової палати, бо йому це незручно, він же Палітікай не цікавиться….!!!
Не для того ж, воно сидить, смирно на посаді??.
14.05.2025 13:24 Ответить
На цьому фоні, з даних кмісу, до 74% зросла довіра до Потужної зе-гєвари...

Мабуть, у мене якось куєвато з логікою, може зеленки випить?
14.05.2025 13:26 Ответить
в магазинах рошен появилась нова продукція. рекомендую спробувати. бо я розумію що зеленку пють ті в кого вавка ви голові
14.05.2025 13:29 Ответить
Є брехня, є нахабна брехня, а є особливо нахабна брехня - статистика від кмісу.
14.05.2025 16:37 Ответить
Та карту можна не показувати, достатньо подивитися на пики Зеленського, Єрмака, та Татарлва.
14.05.2025 13:26 Ответить
14.05.2025 13:30 Ответить
А як же всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського? Чи воно знову тільки з нашої сторони? І що роблять 800 тисяч ментів , які вештаються містами і селами у пошуках чим поживитись?
14.05.2025 13:33 Ответить
Зеленському це до жопи. Вести корпоративи з іноземцями, бути в центрі уваги, знімати відосіки - оце він може і буде робити. Чого не буде робити - це ракет та взагалі ВПК.
14.05.2025 13:35 Ответить
Великих додаткових ресурсів? Так все ж вкрали щоб проплатити 74% рейтинг бубачкі.
14.05.2025 13:35 Ответить
Треба терміново зайняти Тьоткіно. Без нього ніяк.
14.05.2025 13:54 Ответить
Потрібно йти у наступ і визволяти, щоб не було потім неприємних ситуацій!
14.05.2025 14:01 Ответить
А, цей "чувак", нікому і нічого не обісцяв...
14.05.2025 14:12 Ответить
У ОПи є план. Допомогти одній стороні. Тому й закрили рахунки виробнику "Ай-Петрі", і заборонили їх купувати.
14.05.2025 17:05 Ответить
Так ось чому заарештували рахунки! Щоб свої пушкінощелепні не несли втрат?
14.05.2025 20:39 Ответить
Де сирок, де віслюк? Все за оманським планом? Поверніть негайно Залужного!!!
14.05.2025 22:13 Ответить
 
 