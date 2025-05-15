5 116 28
Ворог окупував селище Нове на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники окупували селище Нове Краматорського району на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Нове, а також просунувся у Часовому Яру, Малинівці та біля Нової Полтавки", - йдеться в повідомленні.
Одні обіцянки,а раша дано воює корейською не тільки зброєю,а і солдатами...
Ворог окупував населені пункти Свиридонівка, Водяне Друге, Березівка, Новооленівка, також мають просування біля населених пунктів Стара Миколаївка, Олександропіль, Малинівка, Покровський напрямок...