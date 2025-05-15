Ворог окупував селище Нове на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували селище Нове Краматорського району на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Нове, а також просунувся у Часовому Яру, Малинівці та біля Нової Полтавки", - йдеться в повідомленні.

