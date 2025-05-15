УКР
Ворог окупував селище Нове на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували селище Нове Краматорського району на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Нове, а також просунувся у Часовому Яру, Малинівці та біля Нової Полтавки", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У районі Багатиря несприятлива обстановка, ворог накопичує піхоту для подальшого просування, - DeepState. КАРТА

Оновлення карти від DeepState
Оновлення карти від DeepState
Оновлення карти від DeepState
Оновлення карти від DeepState

Донецька область (9356) Часів Яр (395) Бахмутський район (593) Краматорський район (598) Покровський район (916) Нова Полтавка (8) Малинівка (14) Нове (8) DeepState (238)
Коли була б стабілізація на фронті - розмови про мир були б інші
15.05.2025 08:47 Відповісти
з кожним днем ця рашистська чума все більш розповзається по Україні. а хтось 3,14.дить про мир та вибори.
15.05.2025 09:05 Відповісти
Зброя є, охочих воювати вже немає.
15.05.2025 12:54 Відповісти
Коли була б стабілізація на фронті - розмови про мир були б інші
15.05.2025 08:47 Відповісти
Тому Захід не дає достатньо ******** зброї. Заходу потрібно щоб не було миру і рашка і далі воювала в Україні, і не нападала на НАТО. У Заходу більш ніж достатньо зброї, щоб зупинити рашку, але немає бажання.
15.05.2025 13:08 Відповісти
Гостро не вистачає зброї і ***********.Один регіон Франції має більший ВВП,ніж вся кинидири,а ЄС взагалі....
Одні обіцянки,а раша дано воює корейською не тільки зброєю,а і солдатами...
15.05.2025 08:58 Відповісти
А навіщо ЄС мир? Щоб рашка перегрупувалася та напала на Балтію або Фінляндію?
15.05.2025 13:10 Відповісти
з кожним днем ця рашистська чума все більш розповзається по Україні. а хтось 3,14.дить про мир та вибори.
15.05.2025 09:05 Відповісти
У Заходу є зброя щоб зупинити рашку. Але вони не дають її нам. Значить Заходу вигідний цей рашистський наступ - безкоштовні українці на багато дешевші за дорогу західну зброю для ослаблення рашки.
15.05.2025 13:13 Відповісти
Підари окупували населений пункт Нове, мають просування біля населених пунктів Макіївка, Новомихайлівка, Колодязі, Лиманський напрямок.
Ворог окупував населені пункти Свиридонівка, Водяне Друге, Березівка, Новооленівка, також мають просування біля населених пунктів Стара Миколаївка, Олександропіль, Малинівка, Покровський напрямок...
15.05.2025 09:47 Відповісти
У Заходу армія на порядок сильніша за армію кацапів, це факт. Немає бажання давати зброю Україні.
15.05.2025 13:15 Відповісти
Зброя є, охочих воювати вже немає.
15.05.2025 12:54 Відповісти
Що за зброя є? Кулемети проти дронів, арти та КАБів? Кулемети - це немає зброї! Ви б ще кінноту згадали в ******** війні!
15.05.2025 13:04 Відповісти
16.05.2025 04:11 Відповісти
16.05.2025 04:12 Відповісти
16.05.2025 04:13 Відповісти
16.05.2025 04:14 Відповісти
16.05.2025 04:16 Відповісти
16.05.2025 04:17 Відповісти
16.05.2025 04:18 Відповісти
16.05.2025 04:20 Відповісти
16.05.2025 04:21 Відповісти
Чому здають територii, основна причина.хто знае.
16.05.2025 06:01 Відповісти
Не здають а змушені відступати бо в москалів більше людей, важкого озброєння, ракет та літаків. Ну і за помилки на фронті карають генералів не зважаючи на колишні "заслуги"
16.05.2025 08:18 Відповісти
 
 