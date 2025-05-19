Рашисти просунулися біля Нової Полтавки, Малинівки та Романівки на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Краматорському районі Донеччини.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Нової Полтавки, Малинівки та Романівки", - йдеться в повідомленні.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки.
Заходу потрібне вічне ослаблення рашки.
Блазню потрібен якмога довший грабунок країни.
Рашці потрібна окупація та геноцид українців.