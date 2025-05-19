УКР
Рашисти просунулися біля Нової Полтавки, Малинівки та Романівки на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Краматорському районі Донеччини.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Нової Полтавки, Малинівки та Романівки", - йдеться в повідомленні.

Нова Полтавка
Нова Полтавка
Малинівка
Малинівка
РФ просунулася на фронті 19 травня 2025 року. Що відомо
Романівка

Донецька область (9406) Краматорський район (615) Нова Полтавка (8) Романівка (5) Малинівка (2) DeepState (242)
+16
Все не так!Розповім одну повчальну історію як місцевий патріот у Сум.області у 22році російських фашистів зупиняв,мінуванням маршрутів просування.Так ось зараз, суд іменем України оцінив його роботу і дав три роки! А ті хто давав накази будувати дороги до кордону з рф недоторкані і записують патриотичні відоси для лохторату!
19.05.2025 18:18 Відповісти
+8
Фашисти кожного дня просуваються...,можливо щось не те робить, або недостатньо робить Верховний головнокомандувач?
19.05.2025 17:42 Відповісти
+2
Це такий план. Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки.
19.05.2025 22:34 Відповісти
