6 125 14

Війська РФ просунулися біля Новодарівки, Зеленого Поля, Єлизаветівки та Нового Поля, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Новодарівки (село у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області), Зеленого Поля (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області), Єлизаветівки (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області) та Нового Поля ( село у Василівському районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог просунувся біля Лобкового, Березівки та Олександрополя, - DeepState. КАРТИ

Новодарівка карта
Новодарівка

Зелене поле карта
Зелене поле

Єлизаветівка карта
Єлизаветівка 

Нове поле карта
Нове поле 

Раніше повідомлялося, що рашисти просунулися біля Нової Полтавки, Малинівки та Романівки на Донеччині.

Автор: 

Запорізька область (3986) Донецька область (9410) Волноваський район (349) Покровський район (934) Василівський район (103) Пологівський район (123) Зелене Поле (10) Єлизаветівка (5) Нове Поле (1) Новодарівка (13) DeepState (242)
Топ коментарі
+11
Таке враження що з цим головкомом і міністром оборони на щось приємне годі сподіватись.
показати весь коментар
20.05.2025 15:20 Відповісти
+8
Ми почнемо просуватися вперед тільки після зміни президента та військового керівництва.
показати весь коментар
20.05.2025 15:48 Відповісти
+6
Незабаром фортеця Констянтинівка, фортеця Дружківка, фортеця Мирноград...
показати весь коментар
20.05.2025 15:33 Відповісти
Таке враження що з цим головкомом і міністром оборони на щось приємне годі сподіватись.
показати весь коментар
20.05.2025 15:20 Відповісти
Біда в тім, що наші союзники, вирішили задовольнити забаганки *****, віддати йому те що він хоче, судети 2...
Надіючись таким чином закінчити цю війну....наївні....
показати весь коментар
20.05.2025 15:31 Відповісти
А ви не вважаєте,що це є маневр ?
Маневр України,для )(уйла...,щоб показати особисто для нього ,що він досягає успіхів...
З цього випливає,щоб показати світові ,що )(уйло хоче продовження війни.
Може бути такє ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:33 Відповісти
приклад надати ? приклад ..як Залужний розтягнувни армію рашки на кілометри ,громив її по кусках. знаючи,що наша армія ,не взмозі протистояти прямого удару рашистської навали.
показати весь коментар
20.05.2025 15:37 Відповісти
приклад прикладом. однак має ще бути об'єктивність. у час коли Залужний був головкомом, то на території України була орда орків у 200-250 тис тіл. а тепер їх уже більше 600 тис. при Залужному у нас була армія кадрова і добровольці. а на сьогодні велика частина нашої армії - це відловлені звичайні цивільні. мотивація не та, та й кваліфікація також не та. тому нема сенсу тут порівнювати в стилі, що якби і надалі був Залужний, то до сьогодні ми ще обороняли би Авдіївку і Вугледар.
показати весь коментар
20.05.2025 18:07 Відповісти
Незабаром фортеця Констянтинівка, фортеця Дружківка, фортеця Мирноград...
показати весь коментар
20.05.2025 15:33 Відповісти
Ми почнемо просуватися вперед тільки після зміни президента та військового керівництва.
показати весь коментар
20.05.2025 15:48 Відповісти
Ні. Бо гундосий виродок за ці роки загеноцидив у посадках усіх чоловіків, які були здатні захищати країну. А бусифікантами ніхто воювати не зможе - вони просто потікають. Гундоса треба було арештувати 24.02 за держзраду. Тоді з Залужним був би шанс відбитися.
показати весь коментар
20.05.2025 17:26 Відповісти
Генштаб сказав шо відбилися
показати весь коментар
20.05.2025 15:54 Відповісти
https://vagomo.com/zsu-prosunulysya-na-prykordonni-kurshhyny-isw.html ЗСУ нещодавно просунулися на південній околиці Тьоткіного, прикордонному селищі Курської області РФ.

https://vagomo.com/zsu-prosunulysya-na-prykordonni-kurshhyny-isw.html Дослідники ISW посилаються на геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 травня, повідомив у звіті Американський Інститут вивчення війни.
показати весь коментар
20.05.2025 15:54 Відповісти
Щось нашого гш заціпило: вже не пишуть "сводкі" про "успіхи". Вже не валимо кацапів цілими Удмуртіями, Кабардино-Балкаріями, Архангельськами.... Докерувалися і докомандувалися.
показати весь коментар
20.05.2025 17:30 Відповісти
Ну повернеться Заслужений, скине зеленого і очолить уряд нацпорятунку. І що? Москалі з переляку перестануть перти вперед, лупити ракетами, шахеами? А в ЗСУ з'являться сотні тисяч добровольців і головне ВПС, ВМС, космічні війська? Досить думкою багатіти та ліпити кумирів.
показати весь коментар
20.05.2025 19:23 Відповісти
 
 