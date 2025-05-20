6 125 14
Війська РФ просунулися біля Новодарівки, Зеленого Поля, Єлизаветівки та Нового Поля, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Новодарівки (село у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області), Зеленого Поля (село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області), Єлизаветівки (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області) та Нового Поля ( село у Василівському районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що рашисти просунулися біля Нової Полтавки, Малинівки та Романівки на Донеччині.
Надіючись таким чином закінчити цю війну....наївні....
Маневр України,для )(уйла...,щоб показати особисто для нього ,що він досягає успіхів...
З цього випливає,щоб показати світові ,що )(уйло хоче продовження війни.
Може бути такє ?
