6 817 25
Ворог просунувся біля Лобкового, Березівки та Олександрополя, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.
"Мапу оновлено! Ворог просунувся біля Лобкового ( село у Степногірській селищній громаді Василівського району Запорізької області), Березівки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області) та Олександрополя ( село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 ПП Уксусов
показати весь коментар18.05.2025 15:04 Відповісти Посилання
+14 Xander G
показати весь коментар18.05.2025 14:50 Відповісти Посилання
+7 gr1959
показати весь коментар18.05.2025 14:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Зеленський та Венс потиснули один одному руки...