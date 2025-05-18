УКР
Ворог просунувся біля Лобкового, Березівки та Олександрополя, - DeepState. КАРТИ

Олександропіль

Війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.

"Мапу оновлено! Ворог просунувся біля Лобкового ( село у Степногірській селищній громаді Василівського району Запорізької області), Березівки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області) та Олександрополя ( село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Терміново потрібна патріотична руханка на марафоні і нові пісеньки про "фортеці"...
+14
саме головне зараз це турне Оманської Гниди
+7
"спітє спокойно житєлі Багдада, я сьогодні вітався за руку з самим ... Венсом". Трясця, кому потиснути руку - сенс життя, А КОМУ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ РИЗИКУЮЧИ ЖИТТЯМ - це і є любов до Вітчизни, а не піарна акція "Любов у світлі камер".
Скористалися, московіти-убивці, відсутність «МОЗКУ СТАВКИ» в Україні, і ось тобі, маємо наслідки!!?? То можливо, не там цей МОЗОК???
показати весь коментар
18.05.2025 14:54 Відповісти
Ви про який саме ? Вчені виявили ,що крім головного мозку є ще в серці та шлунку.. Хоча дивлячись на дії влади ,я починаю думати ,що можливо ,ще є один в дупі . Бо інакше не дуже можна пояснити деякі геніальні дії нашої влади ...
показати весь коментар
18.05.2025 15:52 Відповісти
Та нє вапрос.Опа проведе конкурс на кращу руханку.Умова-щоб там були мотивуючі слова-відкат,офшор,мівіна,не втік,ефективні менеджери.Переможець отримає велику винагороду.Переможцем,звісно,виявиться якийсь патріот із ОПи.
показати весь коментар
19.05.2025 09:36 Відповісти
Оце і є сенс переговорів Зеленського, Путіна та коаліції охочих до балабольства. Тепер ще жирдос Умеров з делегацією військових замість своєї роботи гріють жопи по всяким Турціям.
показати весь коментар
18.05.2025 15:07 Відповісти
Генштаб кожен день пише шо все відбили а ці шо кацапи лізуть
показати весь коментар
18.05.2025 15:15 Відповісти
Та то таке...
А Зеленський та Венс потиснули один одному руки...
показати весь коментар
18.05.2025 15:51 Відповісти
Самі наголосували, нюхайте тепер...
показати весь коментар
18.05.2025 16:08 Відповісти
Воно ж при справах тілімбається, цей 🤡 ...але не на захист Держави ...там оманські домовленість рулять ...тихим сапом, Україну здає ОПа зеленська ...
показати весь коментар
18.05.2025 17:40 Відповісти
Ворог просунувся біля біля Лобкового, Березівки та Олександрополя, а Зеля просунувся з Туреччини до Ватікану. Кожен займається своєю справою, так 73%?
показати весь коментар
18.05.2025 19:33 Відповісти
А ніхто перемагати і не збираєтся. Тягнуть час, щоб більше вкрасти, а там хоч трава не рости. Тому ніхто не клепає ракети, а воюють виключно м'ясом.
показати весь коментар
19.05.2025 08:54 Відповісти
Наркоман виконує завдання пуйла
показати весь коментар
19.05.2025 11:45 Відповісти
Через кілька років кантємірофци будуть бачити в біноклі київську область, а габітанти печерських горбів стануть одними з найбагатших сотворінь цілої поки що планети.
показати весь коментар
19.05.2025 12:10 Відповісти
І з якого дива пукіну йти на перемирья,як в нього повільно,але йде просування?
показати весь коментар
19.05.2025 12:46 Відповісти
 
 