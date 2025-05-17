4 094 4
Ворог просунувся біля Миролюбівки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Миролюбівки ( село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області). Уточнено ситуацію біля Багатиря (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
