Ворог просунувся біля Миролюбівки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Миролюбівки ( село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області). Уточнено ситуацію біля Багатиря (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Миролюбівка карта
Миролюбівка 

Багатир карта
Багатир

