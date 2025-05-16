6 226 11
Ворог має просування на Покровському напрямку та у Волноваському районі Донеччині, - DeepState
Станом на ранок 16 травня російські загарбники просунулися біля населених пунктів Покровського та Волноваського районів Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
"Ворог просунувся біля Розливу та в Новоолександрівці.
Уточнено ситуацію в Багатирі", - йдеться в повідомленні.
Кім, Сінкевич живуть вільно.
Світлофорів йдуть заміни,
Вже сьогодні у три зміни.
Міліарди на "розмітку"
Та в кишені Зе готівку...
Хоч відсутні дрони, міни
Не пройшли у хуцпі зміни.