УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14278 відвідувачів онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState
6 226 11

Ворог має просування на Покровському напрямку та у Волноваському районі Донеччині, - DeepState

Станом на ранок 16 травня російські загарбники просунулися біля населених пунктів Покровського та Волноваського районів Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Ворог просунувся біля Розливу та в Новоолександрівці.

Уточнено ситуацію в Багатирі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулись біля Малинівки та ще двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Карти DeepState
Карти DeepState

Автор: 

Донецька область (9369) Волноваський район (343) Покровський район (921) Багатир (33) Новоолександрівка (5) Розлив (21) DeepState (239)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Пуйло дуже наплякалося Боневтіка, що він кричав із Туреччини "Пуйло, ти де? Я вже приїхав на стадіон", що зі страху захопив населені пункти на Донеччині.
показати весь коментар
16.05.2025 10:10 Відповісти
+9
І як успіхи на полі бою?
показати весь коментар
16.05.2025 10:44 Відповісти
+8
В Миколаєві спокійно,
Кім, Сінкевич живуть вільно.
Світлофорів йдуть заміни,
Вже сьогодні у три зміни.
Міліарди на "розмітку"
Та в кишені Зе готівку...
Хоч відсутні дрони, міни
Не пройшли у хуцпі зміни.
показати весь коментар
16.05.2025 10:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пуйло дуже наплякалося Боневтіка, що він кричав із Туреччини "Пуйло, ти де? Я вже приїхав на стадіон", що зі страху захопив населені пункти на Донеччині.
показати весь коментар
16.05.2025 10:10 Відповісти
Одне з другим не пов'язано, і без пєрєговоров повільно рухаються вже другий рік поспіль.
показати весь коментар
16.05.2025 12:28 Відповісти
Все рішається на полі бою - на дипломатію надії ілюзорні
показати весь коментар
16.05.2025 10:19 Відповісти
І як успіхи на полі бою?
показати весь коментар
16.05.2025 10:44 Відповісти
Ніякі
показати весь коментар
16.05.2025 11:16 Відповісти
В Миколаєві спокійно,
Кім, Сінкевич живуть вільно.
Світлофорів йдуть заміни,
Вже сьогодні у три зміни.
Міліарди на "розмітку"
Та в кишені Зе готівку...
Хоч відсутні дрони, міни
Не пройшли у хуцпі зміни.
показати весь коментар
16.05.2025 10:20 Відповісти
Усі ці "просування" рашистів від DeepState нагадують мені старий анекдот у якому спілкуються два старі чоловіки й один каже - Ну я їй як вставив! Інший питає - Так прям й вставив?! А перший відповідає - Ну вмяв!
показати весь коментар
16.05.2025 10:36 Відповісти
А ти сходи перевір,може пропаде охота дебільні анекдоти писати,коли ворог захоплює нові теріторії України.
показати весь коментар
16.05.2025 11:01 Відповісти
Заслужив від кв95 - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
показати весь коментар
16.05.2025 14:15 Відповісти
Просування лютого ворога погане, але незначне. Значно гірше, що, наприклад, Лисичанськ надпотужно укріплений, особливо ППО. Куди нам ринути, про всяк випадок, найбезпечніше?
показати весь коментар
17.05.2025 12:20 Відповісти
 
 