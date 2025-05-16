Враг продвигается в Покровском направлении и в Волновахском районе Донецкой области, - DeepState
По состоянию на утро 16 мая российские захватчики продвинулись возле населенных пунктов Покровского и Волновахского районов Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.
"Враг продвинулся возле Разлива и в Новоалександровке.
Уточнена ситуация в Богатыре", - говорится в сообщении.
