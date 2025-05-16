РУС
Новости Обновление карты DeepState
6 226 11

Враг продвигается в Покровском направлении и в Волновахском районе Донецкой области, - DeepState

По состоянию на утро 16 мая российские захватчики продвинулись возле населенных пунктов Покровского и Волновахского районов Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DeepState.

"Враг продвинулся возле Разлива и в Новоалександровке.

Уточнена ситуация в Богатыре", - говорится в сообщении.

Карты DeepState
Пуйло дуже наплякалося Боневтіка, що він кричав із Туреччини "Пуйло, ти де? Я вже приїхав на стадіон", що зі страху захопив населені пункти на Донеччині.
16.05.2025 10:10 Ответить
І як успіхи на полі бою?
16.05.2025 10:44 Ответить
В Миколаєві спокійно,
Кім, Сінкевич живуть вільно.
Світлофорів йдуть заміни,
Вже сьогодні у три зміни.
Міліарди на "розмітку"
Та в кишені Зе готівку...
Хоч відсутні дрони, міни
Не пройшли у хуцпі зміни.
16.05.2025 10:20 Ответить
