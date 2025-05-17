РУС
Враг продвинулся возле Миролюбовки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Миролюбовки (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области). Уточнена ситуация возле Багатыря (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Миролюбовка карта
Миролюбовка

Багатырь карта
Багатырь

Донецкая область (10560) Волновахский район (344) Покровский район (915) Богатырь (33) Миролюбовка (2) DeepState (239)
Не просто не виграємо, тенденції такі, що все йде до-капітуляції. Які там іновації? Досвід з поставками вітчизняних бракованих мін доводить це. Зараз скажуть, що це панікерство..
17.05.2025 18:52 Ответить
 
 