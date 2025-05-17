Враг продвинулся возле Миролюбовки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Миролюбовки (село Гродовской поселковой громады Покровского района Донецкой области). Уточнена ситуация возле Багатыря (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Dima30
показать весь комментарий17.05.2025 18:52 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль