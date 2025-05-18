Враг продвинулся возле Лобкового, Березовки и Александрополя, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект DeepState.
"Карта обновлена, враг продвинулся возле Лобкового (село в Степногорской поселковой громаде Васильевского района Запорожской области), Березовки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области) и Александрополя (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
