Враг продвинулся возле Лобкового, Березовки и Александрополя, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект DeepState.

"Карта обновлена, враг продвинулся возле Лобкового (село в Степногорской поселковой громаде Васильевского района Запорожской области), Березовки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области) и Александрополя (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Лобковое



Березовка