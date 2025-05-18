РУС
Новости
Враг продвинулся возле Лобкового, Березовки и Александрополя, - DeepState. КАРТЫ

Александрополь

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект DeepState.

"Карта обновлена, враг продвинулся возле Лобкового (село в Степногорской поселковой громаде Васильевского района Запорожской области), Березовки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области) и Александрополя (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг продвинулся возле Миролюбовки в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Лобково карта
Лобковое

Березовка карта
Березовка

Александрополь

Запорожская область (3447) Васильевский район (102) Лобковое (5) DeepState (240)
Терміново потрібна патріотична руханка на марафоні і нові пісеньки про "фортеці"...
саме головне зараз це турне Оманської Гниди
"спітє спокойно житєлі Багдада, я сьогодні вітався за руку з самим ... Венсом". Трясця, кому потиснути руку - сенс життя, А КОМУ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ РИЗИКУЮЧИ ЖИТТЯМ - це і є любов до Вітчизни, а не піарна акція "Любов у світлі камер".
саме головне зараз це турне Оманської Гниди
Скористалися, московіти-убивці, відсутність «МОЗКУ СТАВКИ» в Україні, і ось тобі, маємо наслідки!!?? То можливо, не там цей МОЗОК???
Ви про який саме ? Вчені виявили ,що крім головного мозку є ще в серці та шлунку.. Хоча дивлячись на дії влади ,я починаю думати ,що можливо ,ще є один в дупі . Бо інакше не дуже можна пояснити деякі геніальні дії нашої влади ...
"спітє спокойно житєлі Багдада, я сьогодні вітався за руку з самим ... Венсом". Трясця, кому потиснути руку - сенс життя, А КОМУ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ РИЗИКУЮЧИ ЖИТТЯМ - це і є любов до Вітчизни, а не піарна акція "Любов у світлі камер".
Терміново потрібна патріотична руханка на марафоні і нові пісеньки про "фортеці"...
Та нє вапрос.Опа проведе конкурс на кращу руханку.Умова-щоб там були мотивуючі слова-відкат,офшор,мівіна,не втік,ефективні менеджери.Переможець отримає велику винагороду.Переможцем,звісно,виявиться якийсь патріот із ОПи.
Оце і є сенс переговорів Зеленського, Путіна та коаліції охочих до балабольства. Тепер ще жирдос Умеров з делегацією військових замість своєї роботи гріють жопи по всяким Турціям.
Генштаб кожен день пише шо все відбили а ці шо кацапи лізуть
Та вони не знають, що все відбили...
Та то таке...
А Зеленський та Венс потиснули один одному руки...
Самі наголосували, нюхайте тепер...
Воно ж при справах тілімбається, цей 🤡 ...але не на захист Держави ...там оманські домовленість рулять ...тихим сапом, Україну здає ОПа зеленська ...
Ворог просунувся біля біля Лобкового, Березівки та Олександрополя, а Зеля просунувся з Туреччини до Ватікану. Кожен займається своєю справою, так 73%?
А ніхто перемагати і не збираєтся. Тягнуть час, щоб більше вкрасти, а там хоч трава не рости. Тому ніхто не клепає ракети, а воюють виключно м'ясом.
Наркоман виконує завдання пуйла
Через кілька років кантємірофци будуть бачити в біноклі київську область, а габітанти печерських горбів стануть одними з найбагатших сотворінь цілої поки що планети.
І з якого дива пукіну йти на перемирья,як в нього повільно,але йде просування?
