На участке Новополь-Зеленое Поле-Новоселка ухудшается боевая обстановка, - DeepState
Враг после предыдущих успехов к югу от Новополя и к югу от Новоселки продолжает осуществлять активное давление на позиции Сил Обороны, пользуясь проблемами на отрезке. В частности, враг задействует большое количество пехоты различными группами как по несколько человек, так и по 5-10 штурмовиков.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас враг движется активно по посадкам, занимая их, накапливается там и пробует лезть дальше. Кацапы нашли слабое место в направлении Зеленого Поля, двигаясь по восточным окраинам от Новополя и пробует накапливаться в южной части Зеленого Поля.
Одновременно с этим московиты пробуют двигаться в сторону села из района Новоселки, что образует неблагоприятную обстановку для бойцов СОУ между Новополем и Новоселкой.
"К сожалению, снова проседает честность информации от смежников. Пока "президенты" и 31-я ОМБр удерживают выступление и подходы с востока, враг просто обошел бойцов, которые героически держат оборону против превосходящего противника. Местами эта ситуация напоминает Прогресс, а также снова прослеживается вопрос проблем задействования ТрО с их ограниченными ресурсами. И в очередной раз напоминаем - ложь нас всех погубит", - отмечают осинтеры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не маємо права забувати !!!
Вони боролися за нас , сьогодні ми маємо боротися за них , щоб повернули з полону всіх захисників Азовсталі !
20 травня 2022 року українські військові завершили оборону «Азовсталі» - останнього форпосту спротиву в Маріуполі. Цього дня рашисти остаточно окупували місто.
Героїчна оборона Маріуполя тривала з 24 лютого по 20 травня - 86 днів пекельних боїв, коли українські захисники тримали оборону .Вони билися до останнього, поки не надійшов наказ здатися в полон .
Вічна шана та подяка всім захисникам Маріуполя !"
Get out f"cking of here, bot