На участке Новополь-Зеленое Поле-Новоселка ухудшается боевая обстановка, - DeepState

Враг после предыдущих успехов к югу от Новополя и к югу от Новоселки продолжает осуществлять активное давление на позиции Сил Обороны, пользуясь проблемами на отрезке. В частности, враг задействует большое количество пехоты различными группами как по несколько человек, так и по 5-10 штурмовиков.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас враг движется активно по посадкам, занимая их, накапливается там и пробует лезть дальше. Кацапы нашли слабое место в направлении Зеленого Поля, двигаясь по восточным окраинам от Новополя и пробует накапливаться в южной части Зеленого Поля.

Одновременно с этим московиты пробуют двигаться в сторону села из района Новоселки, что образует неблагоприятную обстановку для бойцов СОУ между Новополем и Новоселкой.

"К сожалению, снова проседает честность информации от смежников. Пока "президенты" и 31-я ОМБр удерживают выступление и подходы с востока, враг просто обошел бойцов, которые героически держат оборону против превосходящего противника. Местами эта ситуация напоминает Прогресс, а также снова прослеживается вопрос проблем задействования ТрО с их ограниченными ресурсами. И в очередной раз напоминаем - ложь нас всех погубит", - отмечают осинтеры.

