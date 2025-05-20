РУС
Новости Боевые действия на востоке
На участке Новополь-Зеленое Поле-Новоселка ухудшается боевая обстановка, - DeepState

deepstate

Враг после предыдущих успехов к югу от Новополя и к югу от Новоселки продолжает осуществлять активное давление на позиции Сил Обороны, пользуясь проблемами на отрезке. В частности, враг задействует большое количество пехоты различными группами как по несколько человек, так и по 5-10 штурмовиков.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас враг движется активно по посадкам, занимая их, накапливается там и пробует лезть дальше. Кацапы нашли слабое место в направлении Зеленого Поля, двигаясь по восточным окраинам от Новополя и пробует накапливаться в южной части Зеленого Поля.

Одновременно с этим московиты пробуют двигаться в сторону села из района Новоселки, что образует неблагоприятную обстановку для бойцов СОУ между Новополем и Новоселкой.

"К сожалению, снова проседает честность информации от смежников. Пока "президенты" и 31-я ОМБр удерживают выступление и подходы с востока, враг просто обошел бойцов, которые героически держат оборону против превосходящего противника. Местами эта ситуация напоминает Прогресс, а также снова прослеживается вопрос проблем задействования ТрО с их ограниченными ресурсами. И в очередной раз напоминаем - ложь нас всех погубит", - отмечают осинтеры.

Читайте: Оккупанты пытаются с двух сторон подойти к Константиновке, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

Донецкая область (10588) Волновахский район (347) Зеленое Поле (10) Новополь (5) Новоселка (15) DeepState (241)
+6
Тому що Зеленський з полководцями здають Україну, створюють всі умови, щоб Армія відступала. Замітили, що генштаб уже не видає "сводкі" про "успіхи"? Уже не кажуть про знищення кацапів цілими Удмуртіями, Кабардино-Балкаріями, Архангельськами... десятками тисяч танків, артсистем? Все йде до капітуляції і здачі.
21.05.2025 08:33 Ответить
+5
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZWoJd9zwHmp4zm_egqHE_DWUo-v-GBZUeGKVbXg_HARW2KxxidQUN1ZJqTd1FX9W9I8_k0REk2u1kQ8AK68WkHWgoeKVBfBVzLBqWbhkVV53VODlD6m2WO5KuntspfdTbnsffeo9MVdmQC00QPZ-Uc9sR4gvndi2ddeauqJonhl95VcleE5QYzp5mo3FybH-Mj8bMzBWX6cvDHuzA7y8Bej&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

Не маємо права забувати !!!

Вони боролися за нас , сьогодні ми маємо боротися за них , щоб повернули з полону всіх захисників Азовсталі !

20 травня 2022 року українські військові завершили оборону «Азовсталі» - останнього форпосту спротиву в Маріуполі. Цього дня рашисти остаточно окупували місто.

Героїчна оборона Маріуполя тривала з 24 лютого по 20 травня - 86 днів пекельних боїв, коли українські захисники тримали оборону .Вони билися до останнього, поки не надійшов наказ здатися в полон .

Вічна шана та подяка всім захисникам Маріуполя !"
20.05.2025 21:35 Ответить
+4
Russian throl , go by russia warship.
21.05.2025 00:12 Ответить
20.05.2025 21:35 Ответить
Russian throl , go by russia warship.
21.05.2025 00:12 Ответить
Your name is Ivan, from the bottom of your heart
21.05.2025 01:05 Ответить
BBC russia??? RT?????
Get out f"cking of here, bot
21.05.2025 11:02 Ответить
Fuck off, bastard
21.05.2025 12:17 Ответить
А чому наші українці відступають?
21.05.2025 07:21 Ответить
Ваши обнуляются, но они не украинцы
21.05.2025 12:18 Ответить
Хто наші.
21.05.2025 12:38 Ответить
Тому що Зеленський з полководцями здають Україну, створюють всі умови, щоб Армія відступала. Замітили, що генштаб уже не видає "сводкі" про "успіхи"? Уже не кажуть про знищення кацапів цілими Удмуртіями, Кабардино-Балкаріями, Архангельськами... десятками тисяч танків, артсистем? Все йде до капітуляції і здачі.
21.05.2025 08:33 Ответить
І що робити, як бути.
21.05.2025 08:36 Ответить
Те, про що уже давно кажуть розумні люди і в Україні і за кордоном. Термінові перевибори продажного злодюжного брехливого керівництва, і заміна міністрів і т.з. "полководців".
21.05.2025 12:07 Ответить
Так пишуть, що Зеленський має рейтинг 74 відсотки.
показать весь комментарий
