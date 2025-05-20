УКР
На відтинку Новопіль-Зелене Поле-Новосілка погіршується бойова обстановка, - DeepState

deepstate

Ворог після попередніх успіхів на південь від Новополя і на південь від Новосілки продовжує здійснювати активний тиск на позиції Сил Оборони, користуючись проблемами на відтинку. Зокрема, ворог задіює велику кількість піхоти різними групами як по декілька осіб, так і по 5-10 штурмовиків.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі ворог рухається активно по посадках, займаючи їх, накопичується там і пробує лізти далі. Кацапи знайшли слабке місце в напрямку Зеленого Поля, рухаючись по східних окраїнах від Новополя і пробує накопичуватися в південній частині Зеленого Поля. 

Одночасно з цим московити пробують рухатися в сторону села з району Новосілки, що утворює несприятливу обстановку для бійців СОУ між Новополем і Новосілкою.

"На жаль, знову просідає чесність інформації від суміжників. Поки "президенти" та 31 ОМБр утримують виступ та підходи зі сходу, ворог просто обійшов бійців, які героїчно тримають оборону проти переважаючого противника. Місцями ця ситуація нагадує Прогрес, а також знову прослідковується питання проблем задіювання ТрО з їх обмеженими ресурсами. І вчергове нагадуємо — брехня нас всіх погубить", - наголошують осінтери.

Тому що Зеленський з полководцями здають Україну, створюють всі умови, щоб Армія відступала. Замітили, що генштаб уже не видає "сводкі" про "успіхи"? Уже не кажуть про знищення кацапів цілими Удмуртіями, Кабардино-Балкаріями, Архангельськами... десятками тисяч танків, артсистем? Все йде до капітуляції і здачі.
21.05.2025 08:33 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZWoJd9zwHmp4zm_egqHE_DWUo-v-GBZUeGKVbXg_HARW2KxxidQUN1ZJqTd1FX9W9I8_k0REk2u1kQ8AK68WkHWgoeKVBfBVzLBqWbhkVV53VODlD6m2WO5KuntspfdTbnsffeo9MVdmQC00QPZ-Uc9sR4gvndi2ddeauqJonhl95VcleE5QYzp5mo3FybH-Mj8bMzBWX6cvDHuzA7y8Bej&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

Не маємо права забувати !!!

Вони боролися за нас , сьогодні ми маємо боротися за них , щоб повернули з полону всіх захисників Азовсталі !

20 травня 2022 року українські військові завершили оборону «Азовсталі» - останнього форпосту спротиву в Маріуполі. Цього дня рашисти остаточно окупували місто.

Героїчна оборона Маріуполя тривала з 24 лютого по 20 травня - 86 днів пекельних боїв, коли українські захисники тримали оборону .Вони билися до останнього, поки не надійшов наказ здатися в полон .

Вічна шана та подяка всім захисникам Маріуполя !"
20.05.2025 21:35 Відповісти
Russian throl , go by russia warship.
21.05.2025 00:12 Відповісти
Russian throl , go by russia warship.
21.05.2025 00:12 Відповісти
Your name is Ivan, from the bottom of your heart
21.05.2025 01:05 Відповісти
BBC russia??? RT?????
Get out f"cking of here, bot
21.05.2025 11:02 Відповісти
Fuck off, bastard
21.05.2025 12:17 Відповісти
А чому наші українці відступають?
21.05.2025 07:21 Відповісти
Ваши обнуляются, но они не украинцы
21.05.2025 12:18 Відповісти
Хто наші.
21.05.2025 12:38 Відповісти
Тому що Зеленський з полководцями здають Україну, створюють всі умови, щоб Армія відступала. Замітили, що генштаб уже не видає "сводкі" про "успіхи"? Уже не кажуть про знищення кацапів цілими Удмуртіями, Кабардино-Балкаріями, Архангельськами... десятками тисяч танків, артсистем? Все йде до капітуляції і здачі.
21.05.2025 08:33 Відповісти
І що робити, як бути.
21.05.2025 08:36 Відповісти
Те, про що уже давно кажуть розумні люди і в Україні і за кордоном. Термінові перевибори продажного злодюжного брехливого керівництва, і заміна міністрів і т.з. "полководців".
21.05.2025 12:07 Відповісти
Так пишуть, що Зеленський має рейтинг 74 відсотки.
21.05.2025 12:40 Відповісти
 
 