На відтинку Новопіль-Зелене Поле-Новосілка погіршується бойова обстановка, - DeepState
Ворог після попередніх успіхів на південь від Новополя і на південь від Новосілки продовжує здійснювати активний тиск на позиції Сил Оборони, користуючись проблемами на відтинку. Зокрема, ворог задіює велику кількість піхоти різними групами як по декілька осіб, так і по 5-10 штурмовиків.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що наразі ворог рухається активно по посадках, займаючи їх, накопичується там і пробує лізти далі. Кацапи знайшли слабке місце в напрямку Зеленого Поля, рухаючись по східних окраїнах від Новополя і пробує накопичуватися в південній частині Зеленого Поля.
Одночасно з цим московити пробують рухатися в сторону села з району Новосілки, що утворює несприятливу обстановку для бійців СОУ між Новополем і Новосілкою.
"На жаль, знову просідає чесність інформації від суміжників. Поки "президенти" та 31 ОМБр утримують виступ та підходи зі сходу, ворог просто обійшов бійців, які героїчно тримають оборону проти переважаючого противника. Місцями ця ситуація нагадує Прогрес, а також знову прослідковується питання проблем задіювання ТрО з їх обмеженими ресурсами. І вчергове нагадуємо — брехня нас всіх погубить", - наголошують осінтери.
Не маємо права забувати !!!
Вони боролися за нас , сьогодні ми маємо боротися за них , щоб повернули з полону всіх захисників Азовсталі !
20 травня 2022 року українські військові завершили оборону «Азовсталі» - останнього форпосту спротиву в Маріуполі. Цього дня рашисти остаточно окупували місто.
Героїчна оборона Маріуполя тривала з 24 лютого по 20 травня - 86 днів пекельних боїв, коли українські захисники тримали оборону .Вони билися до останнього, поки не надійшов наказ здатися в полон .
Вічна шана та подяка всім захисникам Маріуполя !"
