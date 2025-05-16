УКР
10 135 6

Пілот українського МіГ-29 знищує місце дислокації російських операторів FPV-дронів. ВIДЕО

Пілот українського МіГ-29 успішно атакував місце дислокації російських операторів дронів на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапи моменту завершальної фази атаки опублікований у соцмережах.  

"Кадри удару МІГ-29 авіації Повітряних Сил по місцю дислокації російських операторів FPV-дронів на східному напрямку. Коригування пілотів батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем", - зазначає у коментарі автор публікації.

Автор: 

авіація (4244) армія рф (18507) знищення (8028) дрони (5311)
Коментувати
Оперативно операторов оприходовали ! Слава ЗСУ!
16.05.2025 13:38 Відповісти
Любовь тут больше не живет. (с)
16.05.2025 13:49 Відповісти
Пущай плєтают
16.05.2025 15:27 Відповісти
МіҐ - і скотиняки аплобдують у накабздона...
Птахам України - Честь та Слава!
16.05.2025 17:30 Відповісти
Коли нарешті ми побачим палаючий кремль та центр маскви?
16.05.2025 22:19 Відповісти
Це просто пісня.
17.05.2025 08:23 Відповісти
 
 