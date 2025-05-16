10 135 6
Пілот українського МіГ-29 знищує місце дислокації російських операторів FPV-дронів. ВIДЕО
Пілот українського МіГ-29 успішно атакував місце дислокації російських операторів дронів на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапи моменту завершальної фази атаки опублікований у соцмережах.
"Кадри удару МІГ-29 авіації Повітряних Сил по місцю дислокації російських операторів FPV-дронів на східному напрямку. Коригування пілотів батальйону Flying Skull Сил безпілотних систем", - зазначає у коментарі автор публікації.
Птахам України - Честь та Слава!