Пилот украинского МиГ-29 уничтожает место дислокации российских операторов FPV-дронов. ВИДЕО
Пилот украинского МиГ-29 успешно атаковал место дислокации российских операторов дронов на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента завершающей фазы атаки опубликована в соцсетях.
"Кадры удара МИГ-29 авиации Воздушных Сил по месту дислокации российских операторов FPV-дронов на восточном направлении. Корректировка пилотов батальона Flying Skull Сил беспилотных систем", - отмечает в комментарии автор публикации.
Птахам України - Честь та Слава!