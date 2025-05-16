РУС
Пилот украинского МиГ-29 уничтожает место дислокации российских операторов FPV-дронов. ВИДЕО

Пилот украинского МиГ-29 успешно атаковал место дислокации российских операторов дронов на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента завершающей фазы атаки опубликована в соцсетях.

"Кадры удара МИГ-29 авиации Воздушных Сил по месту дислокации российских операторов FPV-дронов на восточном направлении. Корректировка пилотов батальона Flying Skull Сил беспилотных систем", - отмечает в комментарии автор публикации.

Оперативно операторов оприходовали ! Слава ЗСУ!
16.05.2025 13:38 Ответить
Любовь тут больше не живет. (с)
16.05.2025 13:49 Ответить
Пущай плєтают
16.05.2025 15:27 Ответить
МіҐ - і скотиняки аплобдують у накабздона...
Птахам України - Честь та Слава!
16.05.2025 17:30 Ответить
Коли нарешті ми побачим палаючий кремль та центр маскви?
16.05.2025 22:19 Ответить
Це просто пісня.
17.05.2025 08:23 Ответить
 
 