Пилот МиГ-29 "разбирает" американскими высокоточными крылатыми бомбами российский укрепленный район с пехотой. ВИДЕО

Пилот украинского МиГ-29 уничтожил укрепрайон оккупантов американскими высокоточными бомбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть, как взрывом одного из россиян выбрасывает на несколько десятков метров от оборудованной позиции.

"МиГ-29 наносит удар SDB-бомбами по кацапскому укрепрайону с пехотой, БК и одним кандидатом в летчики ВКС рф", - отмечается в комментарии к видео.

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SDB - американская легкая высокоточная крылатая бомба, имеет максимальную дальность полета 110 км. Также существует вариант GLSDB с наземным запуском с установок M142 HIMARS и M270, его дальность составляет 150 км.

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