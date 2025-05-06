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Пилот МиГ-29 "разбирает" американскими высокоточными крылатыми бомбами российский укрепленный район с пехотой. ВИДЕО

Пилот украинского МиГ-29 уничтожил укрепрайон оккупантов американскими высокоточными бомбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть, как взрывом одного из россиян выбрасывает на несколько десятков метров от оборудованной позиции.

"МиГ-29 наносит удар SDB-бомбами по кацапскому укрепрайону с пехотой, БК и одним кандидатом в летчики ВКС рф", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Пилот украинского истребителя МиГ-29 сбивает российский ударный БПЛА Shahed. ВИДЕО

SDB - американская легкая высокоточная крылатая бомба, имеет максимальную дальность полета 110 км. Также существует вариант GLSDB с наземным запуском с установок M142 HIMARS и M270, его дальность составляет 150 км.

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авиация (2834) армия РФ (19365) уничтожение (7016)


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Мальчіка без трусиків аж мені у Київ принесло
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06.05.2025 12:02 Ответить
Трусики полетели в другую сторону.
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06.05.2025 12:15 Ответить
"...американськими..."
Свого немає - все надіємося на допомогу.....(((((
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06.05.2025 12:16 Ответить
Своя зброя, в асфальті зеленського з оточенням помічників ригоАНАЛІВ, з 2019 року!! Генпрокурори та міністри оборони, про це знають, тому їх і відправляє зеленський з України…!
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06.05.2025 12:20 Ответить
Із 1991 року по 2022 рік не було закуплено жодного літального апарату - все тільки ремонтувалося!!!!!!!!!!
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06.05.2025 12:23 Ответить
Не только. Были проведены модернизации до уровня MU1 и MU2. Именно на модернизированные борта потом было проще "прикрутить" западные боеприпасы.
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06.05.2025 13:14 Ответить
Для кацапского лєтуна треба заказати музон - "Шмаки бум"...
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06.05.2025 13:19 Ответить
Ох ці вже високоточні бомби від агента Краснова?
Як це,в черговий раз, має пояснити подоляцькаконтора своїм заробітчанам,як вони мають працювати на адресу Трампа: зигзаги на 180*.
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06.05.2025 13:21 Ответить
 
 