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Пилот МиГ-29 "разбирает" американскими высокоточными крылатыми бомбами российский укрепленный район с пехотой. ВИДЕО
Пилот украинского МиГ-29 уничтожил укрепрайон оккупантов американскими высокоточными бомбами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи можно разглядеть, как взрывом одного из россиян выбрасывает на несколько десятков метров от оборудованной позиции.
"МиГ-29 наносит удар SDB-бомбами по кацапскому укрепрайону с пехотой, БК и одним кандидатом в летчики ВКС рф", - отмечается в комментарии к видео.
SDB - американская легкая высокоточная крылатая бомба, имеет максимальную дальность полета 110 км. Также существует вариант GLSDB с наземным запуском с установок M142 HIMARS и M270, его дальность составляет 150 км.
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Як це,в черговий раз, має пояснити подоляцькаконтора своїм заробітчанам,як вони мають працювати на адресу Трампа: зигзаги на 180*.