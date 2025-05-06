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Пілот МіГ-29 "розбирає" американськими високоточними крилатими бомбами російський укріпрайон з піхотою. ВIДЕО
Пілот українського МіГ-29 знищив укріпрайон окупантів американськими високоточними бомбами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі можна розгледіти, як вибухом одного із росіян викидає на кілька десятків метрів від обладнаної позиції.
"МіГ-29 завдає удару SDB-бомбами по кацапському укріпрайону з піхотою, БК та одним кандидатом в льотчики ВКС рф", - зазначається у коментарі до відео.
SDB - американська легка високоточна крилата бомба, має максимальну дальність польоту 110 км. Також існує варіант GLSDB з наземним запуском з установок M142 HIMARS і M270, його дальність становить 150 км.
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Як це,в черговий раз, має пояснити подоляцькаконтора своїм заробітчанам,як вони мають працювати на адресу Трампа: зигзаги на 180*.