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Пілот МіГ-29 "розбирає" американськими високоточними крилатими бомбами російський укріпрайон з піхотою. ВIДЕО

Пілот українського МіГ-29 знищив укріпрайон окупантів американськими високоточними бомбами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі можна розгледіти, як вибухом одного із росіян викидає на кілька десятків метрів від обладнаної позиції.

"МіГ-29 завдає удару SDB-бомбами по кацапському укріпрайону з піхотою, БК та одним кандидатом в льотчики ВКС рф", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Пілот українського винищувача МіГ-29 збиває російський ударний БПЛА "Shahed". ВIДЕО

SDB - американська легка високоточна крилата бомба, має максимальну дальність польоту 110 км. Також існує варіант GLSDB з наземним запуском з установок M142 HIMARS і M270, його дальність становить 150 км.

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авіація (4136) армія рф (17516) знищення (7328)


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Мальчіка без трусиків аж мені у Київ принесло
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06.05.2025 12:02 Відповісти
Трусики полетели в другую сторону.
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06.05.2025 12:15 Відповісти
"...американськими..."
Свого немає - все надіємося на допомогу.....(((((
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06.05.2025 12:16 Відповісти
Своя зброя, в асфальті зеленського з оточенням помічників ригоАНАЛІВ, з 2019 року!! Генпрокурори та міністри оборони, про це знають, тому їх і відправляє зеленський з України…!
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06.05.2025 12:20 Відповісти
Так иди и изготовь свое. Только ноете в комментариях. Вмієш воювати - воюй. Не вмієш воювати - допомагай. Не вмієш воювати і допомагати - не патякай
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06.05.2025 14:01 Відповісти
Із 1991 року по 2022 рік не було закуплено жодного літального апарату - все тільки ремонтувалося!!!!!!!!!!
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06.05.2025 12:23 Відповісти
Не только. Были проведены модернизации до уровня MU1 и MU2. Именно на модернизированные борта потом было проще "прикрутить" западные боеприпасы.
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06.05.2025 13:14 Відповісти
Для кацапского лєтуна треба заказати музон - "Шмаки бум"...
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06.05.2025 13:19 Відповісти
Ох ці вже високоточні бомби від агента Краснова?
Як це,в черговий раз, має пояснити подоляцькаконтора своїм заробітчанам,як вони мають працювати на адресу Трампа: зигзаги на 180*.
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06.05.2025 13:21 Відповісти
 
 