Новости Боевые действия на Покровском направлении
Оккупанты пытаются с двух сторон подойти к Константиновке, - ОСГВ "Хортиця"

Трегубов рассказал об угрозах для Константиновки

Российские захватчики, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы создать угрозу для Константиновки. Оккупанты пытаются прорваться на север от трассы Покровск-Константиновка и одновременно обойти со стороны Часова Яра.

Об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов в телеэфире, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь, враг заинтересован в том, чтобы составить угрозу для города Константиновка. Именно с этой целью он пытается прорваться на север от трассы Покровск-Константиновка и одновременно обойти со стороны Часового Яра. Основные наши усилия направлены на то, чтобы не дать ему этого сделать", - сказал Трегубов.

Также он рассказал, что есть определенная активизация врага на Харьковском направлении.

"Но я не вижу для нее пока перспектив развития", - говорит Трегубов.

По Торецкому и Купянскому направлениям спикер сказал, что здесь относительно тише, чем было.

Автор: 

Донецкая область (10588) боевые действия (4772) Часов Яр (395) Бахмутский район (597) Покровский район (924) Константиновка (41)
20.05.2025 21:07 Ответить
От цікаво, де ти є зараз?
Дома, вірно?
А я в Констахі.
20.05.2025 21:28 Ответить
Наслідки дій для України, зеленського та групою осіб, з числа помічників ригоАНАЛІВ, після ЗНИЩЕННЯ ними, військового управління Залужного з командою!!
Катання=турне=мандри, зеленського з челядниками, по світу, з отими дивними самітами «міру-мір», окупованої московітами території України, не повернули… Ось такі вони, шашлики з асфальтом!
20.05.2025 21:28 Ответить
 
 