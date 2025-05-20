Оккупанты пытаются с двух сторон подойти к Константиновке, - ОСГВ "Хортиця"
Российские захватчики, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы создать угрозу для Константиновки. Оккупанты пытаются прорваться на север от трассы Покровск-Константиновка и одновременно обойти со стороны Часова Яра.
Об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов в телеэфире, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"В первую очередь, враг заинтересован в том, чтобы составить угрозу для города Константиновка. Именно с этой целью он пытается прорваться на север от трассы Покровск-Константиновка и одновременно обойти со стороны Часового Яра. Основные наши усилия направлены на то, чтобы не дать ему этого сделать", - сказал Трегубов.
Также он рассказал, что есть определенная активизация врага на Харьковском направлении.
"Но я не вижу для нее пока перспектив развития", - говорит Трегубов.
По Торецкому и Купянскому направлениям спикер сказал, что здесь относительно тише, чем было.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дома, вірно?
А я в Констахі.
Катання=турне=мандри, зеленського з челядниками, по світу, з отими дивними самітами «міру-мір», окупованої московітами території України, не повернули… Ось такі вони, шашлики з асфальтом!