Оккупанты пытаются с двух сторон подойти к Константиновке, - ОСГВ "Хортиця"

Российские захватчики, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы создать угрозу для Константиновки. Оккупанты пытаются прорваться на север от трассы Покровск-Константиновка и одновременно обойти со стороны Часова Яра.

Об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов в телеэфире, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь, враг заинтересован в том, чтобы составить угрозу для города Константиновка. Именно с этой целью он пытается прорваться на север от трассы Покровск-Константиновка и одновременно обойти со стороны Часового Яра. Основные наши усилия направлены на то, чтобы не дать ему этого сделать", - сказал Трегубов.

Также он рассказал, что есть определенная активизация врага на Харьковском направлении.

"Но я не вижу для нее пока перспектив развития", - говорит Трегубов.

По Торецкому и Купянскому направлениям спикер сказал, что здесь относительно тише, чем было.

Читайте также: Самыми горячими направлениями фронта остаются Покровский, Лиманский и Новопавловский, - Генштаб