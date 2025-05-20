Самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Больше всего - 72 на Покровском направлении.

об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросил 117 управляемых авиационных бомб, привлек 2882 дроны-камикадзе. Также враг совершил 5366 артиллерийских обстрелов, в том числе 157 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Пигаревка Сумской области; Новополь - Донецкой области; Гуляйполе, Темировка, Степногорск, Малиновка, Малая Токмачка - Запорожской области; Козацкое - Херсонской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении враг трижды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.

На Северском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районах Часова Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 13 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Привольного, Ровнополя, Свободного Поля и в сторону Новополя, Богатыря и Зеленого Поля.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемые авиационные бомбы, и осуществил 227 обстрелов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1030 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, пять боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 118 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 105 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов.

