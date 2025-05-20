Ворог нарощує сили для наступу в Часовому Яру, дронами руйнують мікрорайон Центральний, - 24 ОМБр
Російські війська нарощують сили для штурмів у Часовому Яру. Вони руйнують мікрорайон Центральний дронами та збільшують кількість мототехніки, аби атакувати міську забудову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак.
Крім того, ворог збільшує кількість мототехніки для атак у міській забудові. Зокрема, окупанти проводять лобові атаки, а також штурмують на флангах оборони міста.
"Противник зараз займається "звільненням" району Центрального від міської забудови. Туди летить все що може: і величезна кількість дронів, зокрема, "Молнія". Вони руйнують кожен будинок, до якого можуть дотягнутися, тому що військовою стратегією, військовим мистецтвом, вони виконати свою задачу не можуть", – розповів він.
Противник наростив наступальний потенціал свій і підтягує до Часового Яру досить елітні підрозділи.
Проте українським військовим вдається відбивати атаки окупантів та втримували Часів Яр завдяки злагодженій роботі Сил оборони, зокрема, розвитку підрозділ ударних та розвідувальних дронів, та хоробрості української піхоти.
підписали угоду з америкою. україна стає країної, де українці разом з американцями будуть добувати природні копалини. україна стає зоною фінансових інтересів сша. це добре.
потрібно вступити в єс.
потрібно ввести євро.
потрібно ввести європейські війська в україну.
потрібно дати україні статус головного партнера нато поза нато. такий статус мають ізраїль і японія.
треба щоб ***** бачив, що україна все більше і більше від нього віддаляється і її не повернути.