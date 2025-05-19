Знищено ворожий бронеавтомобіль у Вовчанську та техніку, якою ворог атакував біля Єлизаветівки і Троїцького, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої̈ доби, 18 травня 2025 року, на Харківському напрямку противник атакував позиції підрозділів Сил оборони у Вовчанську. Успіхів не мав. В результаті бойових дій знищено один бронеавтомобіль та два мотоцикли окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні штурмові дії біля Копанок та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Новосергіївка, Греківка, Карпівка, Торське, Ольгівка, Зелена Долина, Рідкодуб та Липове. Штурмові дії ворога відбито.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку противник вів наступ у районах Григорівки та Верхньокамʼянського. Успіхів не мав.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії в районах Майського, Ступочок, Білої Гори, Дружби, Петрівки, Зорі, Яблунівки, Шевченка Першого, Попового Яру, Нової Полтавки та в Торецьку. Всі ворожі атаки відбито", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на Покровському напрямку армія агресора продовжила атакувати в напрямках Миролюбівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Муравки, Олексіївки, Новосергіївки, Новоторецького, Лисівки, Даченського та Андріївки. Позиції у районі Єлизаветівки ворог атакував на двох авто та пʼятьох мотоциклах, техніку знищено. Біля Троїцького знищено БПМ противника.

ОСУВ "Хортиця" також інформує, що на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Одрадного та Багатиря. Ворожі атаки успішно відбито. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" інформували, що Сили оборони не допустили погіршення тактичного положення на Покровсьому напрямку. Окрім того, зазначалося, що ворог намагався витіснити наших захисників у районі Багатиря.