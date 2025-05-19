Уничтожен вражеский бронеавтомобиль в Волчанске и техника, которой враг атаковал возле Елизаветовки и Троицкого, - ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки, 18 мая 2025 года, на Харьковском направлении противник атаковал позиции подразделений Сил обороны в Волчанске. Успехов не имел. В результате боевых действий уничтожен один бронеавтомобиль и два мотоцикла оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении враг совершил безуспешные штурмовые действия возле Копанок и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Новосергиевка, Грековка, Карповка, Торское, Ольговка, Зеленая Долина, Редкодуб и Липовое. Штурмовые действия врага отбиты.

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении противник вел наступление в районах Григорьевки и Верхнекаменского. Успехов не имел.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в районах Майского, Ступочек, Белой Горы, Дружбы, Петровки, Зари, Яблоновки, Шевченко Первого, Попова Яра, Новой Полтавки и в Торецке. Все вражеские атаки отбиты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении армия агрессора продолжила атаковать в направлениях Миролюбовки, Звирово, Котлино, Удачного, Котляровки, Муравки, Алексеевки, Новосергиевки, Новоторецкого, Лысовки, Даченского и Андреевки. Позиции в районе Елизаветовки враг атаковал на двух авто и пяти мотоциклах, техника уничтожена. Возле Троицкого уничтожена БПМ противника.

ОСГВ "Хортиця" также информирует, что на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Отрадного и Богатыря. Вражеские атаки успешно отбиты. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Ранее в ОСГВ "Хортиця" информировали, что Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения на Покровском направлении. Кроме того, отмечалось, что враг пытался вытеснить наших защитников в районе Богатыря.