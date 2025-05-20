Враг наращивает силы для наступления в Часовом Яре, дронами разрушают микрорайон Центральный, - 24 ОМБр
Российские войска наращивают силы для штурмов в Часовом Яре. Они разрушают микрорайон Центральный дронами и увеличивают количество мототехники, чтобы атаковать городскую застройку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак.
Кроме того, враг увеличивает количество мототехники для атак в городской застройке. В частности, оккупанты проводят лобовые атаки, а также штурмуют на флангах обороны города.
"Противник сейчас занимается "освобождением" района Центрального от городской застройки. Туда летит все что может: и огромное количество дронов, в частности, "Молния". Они разрушают каждый дом, до которого могут дотянуться, потому что военной стратегией, военным искусством, они выполнить свою задачу не могут", - рассказал он.
Противник нарастил наступательный потенциал свой и подтягивает к Часовому Яру достаточно элитные подразделения.
Однако украинским военным удается отражать атаки оккупантов и удерживали Часов Яр благодаря слаженной работе Сил обороны, в частности, развития подразделение ударных и разведывательных дронов, и храбрости украинской пехоты.
підписали угоду з америкою. україна стає країної, де українці разом з американцями будуть добувати природні копалини. україна стає зоною фінансових інтересів сша. це добре.
потрібно вступити в єс.
потрібно ввести євро.
потрібно ввести європейські війська в україну.
потрібно дати україні статус головного партнера нато поза нато. такий статус мають ізраїль і японія.
треба щоб ***** бачив, що україна все більше і більше від нього віддаляється і її не повернути.