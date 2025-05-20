Найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський, Лиманський та Новопавлівський, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Найбільше - 72 на Покровському напрямку.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинув 117 керованих авіаційних бомб, залучив 2882 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Пигарівка Сумської області; Новопіль – Донецької області; Гуляйполе, Темирівка, Степногірськ, Малинівка, Мала Токмачка – Запорізької області; Козацьке – Херсонської області.

Бої на сході

На Харківському напрямку ворог тричі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку сталося 23 боєзіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував українські підрозділи в районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керовані авіаційні бомби, та здійснив 227 обстрілів, сім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 118 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 105 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.

