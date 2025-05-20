Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 975 800 осіб (+1030 за добу), 10 834 танки, 28 067 артсистем, 22 567 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 975 800 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.05.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 975800 (+1030) осіб,
танків ‒ 10834 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 22567 (+5) од,
артилерійських систем – 28067 (+58) од,
РСЗВ – 1388 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 49093 (+105) од,
спеціальна техніка ‒ 3894 (+2)
Логістика закрила чергову тисячу і вийшла на ювілейну пряму
але іх не меншає , тому що це не люди , а
обкурені зомбі і алкашня !!