УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9642 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 577 10

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 975 800 осіб (+1030 за добу), 10 834 танки, 28 067 артсистем, 22 567 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 975 800 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 975800 (+1030) осіб, 

танків ‒ 10834 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 22567 (+5) од,

артилерійських систем – 28067 (+58) од,

РСЗВ – 1388 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,

літаків  – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 49093 (+105) од,

спеціальна техніка ‒ 3894 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів заскочили ворожу штурмову групу на бронемашині та спалили окупантів. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18528) Генштаб ЗС (7150) ліквідація (4377) знищення (8055)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.05.2025 08:10 Відповісти
+12
Чумардоси з початку весни на путі (остання путь, остання путь...) до головного ювілею перевалили за 100 000.
Логістика закрила чергову тисячу і вийшла на ювілейну пряму
показати весь коментар
20.05.2025 08:31 Відповісти
+8
танків і ББМ вже третій день 1+5. Совпадєніє? Не думаю.
показати весь коментар
20.05.2025 07:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
танків і ББМ вже третій день 1+5. Совпадєніє? Не думаю.
показати весь коментар
20.05.2025 07:47 Відповісти
Ну що ви таке кажете. Всі ж знають, що це іде накопичення, за Уралом, де навчають 100500 новеньких танкових корпусів.Ну от же ж прямо ешелони з танками з фронту їдуть за Урал, на комплектацію "армії возмєздія"!!!
показати весь коментар
20.05.2025 11:55 Відповісти
свідєтєлі магущєства сьогодня сачкують.
показати весь коментар
20.05.2025 12:03 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.05.2025 08:10 Відповісти
🙏🙏🙏💙💛❤️
показати весь коментар
20.05.2025 09:53 Відповісти
У нас по авто ЗСУ показники не радують ! Дороги сітками не затянуті, дрони вже літають на 35 км і вибивають все що їде...
показати весь коментар
20.05.2025 08:20 Відповісти
Чумардоси з початку весни на путі (остання путь, остання путь...) до головного ювілею перевалили за 100 000.
Логістика закрила чергову тисячу і вийшла на ювілейну пряму
показати весь коментар
20.05.2025 08:31 Відповісти
Наші хлопці безжалісно бʼють кацапських гадів тисячами ,
але іх не меншає , тому що це не люди , а
обкурені зомбі і алкашня !!
показати весь коментар
20.05.2025 09:52 Відповісти
Вчора росіяки виставили проти ЗСУ цілий танковий "корпус"
показати весь коментар
20.05.2025 13:25 Відповісти
 
 