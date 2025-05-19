Оператори дронів заскочили ворожу штурмову групу на бронемашині та спалили окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів знищили ворожу штурмову групу та спалили бронемашину окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи опублікований у соцмережах.
"Працювали: розвідка, корегування SICARIO, ударні дрони дружніх підрозділів. У черговий раз погань повилазила з печер та вирішила поїхати на захоплення лісосмуг. Роздратувавши вулик українських бджол гобліни були піджарені та розвернуті у подорож на концерт кобзона", - йдеться у дописі до відео.
