Оператори дронів заскочили ворожу штурмову групу на бронемашині та спалили окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів знищили ворожу штурмову групу та спалили бронемашину окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи опублікований у соцмережах.

"Працювали: розвідка, корегування SICARIO, ударні дрони дружніх підрозділів. У черговий раз погань повилазила з печер та вирішила поїхати на захоплення лісосмуг. Роздратувавши вулик українських бджол гобліни були піджарені та розвернуті у подорож на концерт кобзона", - йдеться у дописі до відео.

