УКР
Оператори дронів заскочили ворожу штурмову групу на бронемашині та спалили окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів знищили ворожу штурмову групу та спалили бронемашину окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи опублікований у соцмережах.

"Працювали: розвідка, корегування SICARIO, ударні дрони дружніх підрозділів. У черговий раз погань повилазила з печер та вирішила поїхати на захоплення лісосмуг. Роздратувавши вулик українських бджол гобліни були піджарені та розвернуті у подорож на концерт кобзона", - йдеться у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський мотоцикліст підірвався на міні під час спроби штурму на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18526) знищення (8053) дрони (5334)
Гарна робота-тільки не розумію навіщо витрачати зайві дрони на вже палаючу техніку...
показати весь коментар
19.05.2025 10:22 Відповісти
А ти бачив, який "стійкий олов"яний солдатик" сидів за важелями?!!! "Корито" все у полум"ї - а він ще пробує "вывести машину из-под удара..."! Поки не "розплавився"...
показати весь коментар
19.05.2025 10:32 Відповісти
Дым не пламя, а когда машина уже конкретно горела, то наш дрон уже летел не в нее, а в место, где спрятался ******. Дронщикам респектище! И машину, и ее начинку, прятавшуюся отдельно.
показати весь коментар
19.05.2025 12:06 Відповісти
Іди, шукай у Ка-52 "хвостовий гвинт"...
показати весь коментар
20.05.2025 03:44 Відповісти
этот дрон не мог вернуться изза разряда акка.я так думаю.
показати весь коментар
19.05.2025 14:14 Відповісти
вражаюче....
показати весь коментар
19.05.2025 10:26 Відповісти
вата добре горить
показати весь коментар
19.05.2025 10:27 Відповісти
https://t.me/voynareal/115056 ❗️«Невдалий старт ракети із шахти, після чого на місці залишився кратер» - такими катастрофічними невдачами закінчився для русні запуск міжконтинентальної балістичної ракети
показати весь коментар
19.05.2025 10:30 Відповісти
то кажуть дронів не вистачає - то на одну підбиту і палаючу бронемашину купу дронів викорстовують... дивно...
показати весь коментар
19.05.2025 10:35 Відповісти
Так пишуть дружні підрозділи,коли вже вилетіли...
показати весь коментар
19.05.2025 11:14 Відповісти
 
 