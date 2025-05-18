Російський мотоцикліст підірвався на міні під час спроби штурму на Торецькому напрямку. ВIДЕО

На Торецькому напрямку зафіксовано чергову невдалу спробу штурму з боку окупаційних військ РФ. Один із російських військових, який прямував у бік українських позицій на мотоциклі, підірвався на міні.

Інцидент трапився під час так званих "банзай-атак", коли противник намагається використати швидку техніку для прориву. Внаслідок підриву російський штурмовик був ліквідований, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Артилеристи скоригували вогонь M142 HIMARS по російському ЗРК "Бук". ВIДЕО