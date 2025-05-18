7 677 31
Російський мотоцикліст підірвався на міні під час спроби штурму на Торецькому напрямку. ВIДЕО
На Торецькому напрямку зафіксовано чергову невдалу спробу штурму з боку окупаційних військ РФ. Один із російських військових, який прямував у бік українських позицій на мотоциклі, підірвався на міні.
Інцидент трапився під час так званих "банзай-атак", коли противник намагається використати швидку техніку для прориву. Внаслідок підриву російський штурмовик був ліквідований, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+9 Urs
18.05.2025 17:37
+8 govtva
18.05.2025 17:41
+7 Fox Fox #573921
18.05.2025 17:32
що не кажіть, Яре, але кацапи таки кретини
получіл прокол в правах. і в джьоппє.
Ну и х#й с ним...