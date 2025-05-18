УКР
Російський мотоцикліст підірвався на міні під час спроби штурму на Торецькому напрямку. ВIДЕО

На Торецькому напрямку зафіксовано чергову невдалу спробу штурму з боку окупаційних військ РФ. Один із російських військових, який прямував у бік українських позицій на мотоциклі, підірвався на міні.

Інцидент трапився під час так званих "банзай-атак", коли противник намагається використати швидку техніку для прориву. Внаслідок підриву російський штурмовик був ліквідований, інформує Цензор.НЕТ.

аж труси загубив
18.05.2025 17:32
Добре їхав , не далеко , але з вогнеком ...
18.05.2025 17:35
Двіжуха
18.05.2025 17:36
тільки срака полетіла
18.05.2025 19:42
як його роздягнуло! до кобзона у партер прямо голяком тєлєпортувало.
18.05.2025 17:37
Ти ба - непогано екіпірований... Навіть захисною накидкою спорядили - щоб дрони не бачили і за комір не капало... Відлетіла далеко... І начебто, ціла... Хтось знайде - використає...
18.05.2025 18:25
лисиці використають.
18.05.2025 18:59
а на вихлопну трубу теж накидку одягли?

що не кажіть, Яре, але кацапи таки кретини
18.05.2025 21:05
Ні... Він її віз у складеному вигляді... Після вибуху вона летіла і розверталася в повітрі...
18.05.2025 21:10
Это ему мобилизованные гаишники "кирпич" поставили,так как не могли смотреть на нарушение правил дорожного движения.
18.05.2025 17:41
Здох максім і путін з ним
18.05.2025 17:47
А можна міни ставити ввечері на вулицях міст? Багато кого допікають байкери по ночах.
18.05.2025 18:03
Шматки пінопласту з покрівельними цвяхами в них, натиканими під різними кутами... Але ж не забувай - по тих самих дорогах їздять і пожежники та "швидкі допомоги"... Так що тобі вирішувать, що важливіше - твій спокійний сон, чи чиєсь життя і здоров"я...
18.05.2025 18:28
Я не за себе... Моя сім'я і усі родичі роз'їхались по різних країнах. Є такі, у кого за вікном ресторанна музика і дорога з байкерами. Повертатись ніхто не буде. Залишився самотнім назавжди.
18.05.2025 18:57
Співчуваю... Мені краще... Всі мої рідні - поряд... Сьогодні внуки гостювали. Півдня були, а коли батьки по них приїхали, малі запитали: "А чого це ви так рано по нас приїхали?...". Приїжджають майже кожні вихідні...
18.05.2025 19:09
Може згодиться: У 2022 поляки нашим допомагали з облаштуванням у різних країнах - кого куди відправили, той там і оселився. Зараз вже ніде нема комфортного житла.
18.05.2025 19:31
Сплюнь... Мої виїжджали ненадовго (у початковий період війни. Одні - на Львівщину, інші - у Португалію... Потім повернулися. Є ще "база" в центрі України...
18.05.2025 19:51
Якщо в Португалії будуть проблеми, то можуть подумати про Азорські острови. Мої відпочивали на Канарах, - чудовий клімат, спокійні люди, плюс вже є українська діаспора. Але потрібно мати кваліфіковану робочу спеціальність.
18.05.2025 20:00
ванюха нарушил правіла двіженія.
получіл прокол в правах. і в джьоппє.
18.05.2025 18:08
на шматки ))
18.05.2025 18:21
Якісь листочки розлетілися
18.05.2025 18:41
Чувак мінне поле з мототреком переплутав. Буває. Ще можна там в футбол зіграти, бажано цеглиною, як в тому анекдоті.
18.05.2025 18:41
тепер він "прізрачний гоньщік"
18.05.2025 18:47
За повідомленнями, українські війська оточили рашистів в н.п. Тьоткіно.

18.05.2025 18:57
Вот вы все злорадствуете, а он, между прочим, исполнил стриптиз в полете, одновременно выполняя акробатические пируэты!!! Гимнаст-эквилибрист!!
Ну и х#й с ним...
18.05.2025 19:13
Ему будет, что дома рассказать когда вернется. Хотя...
18.05.2025 19:17
Добре, що дощу не було! А так би, ще й мокрим був би московіт, перед своїм польотом у Рай!!
18.05.2025 19:24
Так, а шо случілось? Бо я нечого не поняв...
18.05.2025 20:09
18.05.2025 20:43
Чувак "возньосся". Тепер гундяй його просто повинен зарахувати його до лику святих. Треба друзьям-однополчанам мощі зібрати та засушити. Про всяк випадок.
18.05.2025 23:43
Спешил к кабздону, аж летел.
19.05.2025 03:57
 
 