10 496 12
Артилеристи скоригували вогонь M142 HIMARS по російському ЗРК "Бук". ВIДЕО
Бійці 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" скоригували вогонь M142 HIMARS по російському ЗРК "Бук". Внаслідок пострілу ворожа техніка епічно детонує.
Про це йдеться у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Neo Matrix
показати весь коментар18.05.2025 16:26 Відповісти Посилання
+12 Fox Fox #573921
показати весь коментар18.05.2025 16:33 Відповісти Посилання
+7 Dima30
показати весь коментар18.05.2025 16:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Усьо ж па Плану прутіна і по дорозі орків у Рай??!! ….