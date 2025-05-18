УКР
Артилеристи скоригували вогонь M142 HIMARS по російському ЗРК "Бук". ВIДЕО

Бійці 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" скоригували вогонь M142 HIMARS по російському ЗРК "Бук". Внаслідок пострілу ворожа техніка епічно детонує.

Про це йдеться у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Завжди приємно, що кацапи дохнуть.
18.05.2025 16:26 Відповісти
кацапня ,це вам не по автобусу с цивільними бити
18.05.2025 16:33 Відповісти
Там же русскіє мальчікі билі! Аслабадітєлі русскоязичьново народонасєлєнія от бєндєровского іґа!
18.05.2025 16:43 Відповісти
Щось кідарські буки швидко вимирають на теренах України.
18.05.2025 16:57 Відповісти
грунт невідповідний
18.05.2025 17:07 Відповісти
хороша робота
18.05.2025 16:59 Відповісти
Слава ЗСУ і ганьба українським політикам
18.05.2025 17:13 Відповісти
От прям всім українським політикам ?
18.05.2025 17:20 Відповісти
Чергова група, окупантів з московії, поповнила 970.000 орків у Раю??!!
Усьо ж па Плану прутіна і по дорозі орків у Рай??!! ….
18.05.2025 19:28 Відповісти
Я так розумію бук не здатний захистити сам себе. Кого ж він прикриває
18.05.2025 20:59 Відповісти
Збивати Боїнги у нього добре виходить.
18.05.2025 23:49 Відповісти
...новенького нічого нема?... Цьому відео вже 3 дні...
18.05.2025 22:11 Відповісти
 
 