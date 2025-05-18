УКР
Бійці 28 ОМБр вистежили в укритті два танки окупантів та атакували їх на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Бійці 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на Торецькому напрямку вистежили в укритті два танки окупантів.

Противник заховав свою бронетехніку у покинутих спорудах, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони знищили 18 ворожих укриттів, 3 вантажівки, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", 10 окупантів. ВIДЕО

танк знищення 28 окрема механізована бригада
+2
Оптоволокно
18.05.2025 16:12 Відповісти
+2
Так, картинка відповідної якості. Вистежили - добре.
На відео схоже, що атакувати перший танк було зовсім незручно через фізичний захист, а у захисті другого танка була відчинена "хвіртка", і наш волоконно-оптичний фпв-дрон мав трохи кращу можливість для атаки, хоча вибрати точку ураження було незручно.
18.05.2025 16:28 Відповісти
Коментувати
Оптоволокно
18.05.2025 16:12 Відповісти
З мотузкою залетіти у цех ?
18.05.2025 20:48 Відповісти
Так, картинка відповідної якості. Вистежили - добре.
На відео схоже, що атакувати перший танк було зовсім незручно через фізичний захист, а у захисті другого танка була відчинена "хвіртка", і наш волоконно-оптичний фпв-дрон мав трохи кращу можливість для атаки, хоча вибрати точку ураження було незручно.
18.05.2025 16:28 Відповісти
результат?
18.05.2025 17:04 Відповісти
две кучи металлолома. А ты шо подумал?
18.05.2025 19:29
18.05.2025 19:29 Відповісти
відео-підтвердження
18.05.2025 20:47 Відповісти
крізь дах потрібно було знімати?
18.05.2025 21:52 Відповісти
Я без претензій, - ясно що з дивану видніше.
Тим не менш - ці ж якось залетіли ?
19.05.2025 20:20 Відповісти
"з дивану видніше" - ну хоч зізнаєшся тобто ще повинен був залетіти дрон щоб знімати, ну а ****, в нас же тих дронів як у дурня фантиків!
19.05.2025 20:46
19.05.2025 20:46 Відповісти
Kungfury Truesurvivor

крізь дах потрібно було знімати?

18.05.2025 21:52
20.05.2025 21:56 Відповісти
19.05.2025 07:14
 
 