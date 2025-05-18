6 244 11
Бійці 28 ОМБр вистежили в укритті два танки окупантів та атакували їх на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Бійці 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу на Торецькому напрямку вистежили в укритті два танки окупантів.
Противник заховав свою бронетехніку у покинутих спорудах, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+2 Олександр Щербаков
показати весь коментар18.05.2025 16:12 Відповісти Посилання
+2 Mykola Blogger
показати весь коментар18.05.2025 16:28 Відповісти Посилання
На відео схоже, що атакувати перший танк було зовсім незручно через фізичний захист, а у захисті другого танка була відчинена "хвіртка", і наш волоконно-оптичний фпв-дрон мав трохи кращу можливість для атаки, хоча вибрати точку ураження було незручно.
Тим не менш - ці ж якось залетіли ?
крізь дах потрібно було знімати?
18.05.2025 21:52