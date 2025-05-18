2 080 2
Сили оборони знищили 18 ворожих укриттів, 3 вантажівки, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", 10 окупантів. ВIДЕО
Прикордонники-оператори БпЛА 5-го загону РУБпАК "Прайм" на Курському напрямку знищили: 18 ворожих укриттів, 3 вантажівки, 1 гармату 2А36 "Гіацинт-Б", 10 окупантів, 2 позиції злету і керування БпЛА, 2 телекомвежі та 1 польовий склад з боєкомплектом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар18.05.2025 15:15 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Сергей Шкуропат #515741
показати весь коментар19.05.2025 05:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль