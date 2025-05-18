Сили оборони знищили 18 ворожих укриттів, 3 вантажівки, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", 10 окупантів. ВIДЕО

Прикордонники-оператори БпЛА 5-го загону РУБпАК "Прайм" на Курському напрямку знищили: 18 ворожих укриттів, 3 вантажівки, 1 гармату 2А36 "Гіацинт-Б", 10 окупантів, 2 позиції злету і керування БпЛА, 2 телекомвежі та 1 польовий склад з боєкомплектом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

