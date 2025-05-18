РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8608 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 080 2

Силы обороны уничтожили 18 вражеских укрытий, 3 грузовика, пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 10 оккупантов. ВИДЕО

Пограничники-операторы БПЛА 5-го отряда РУБпАК "Прайм" на Курском направлении уничтожили: 18 вражеских укрытий, 3 грузовика, 1 пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 10 оккупантов, 2 позиции взлета и управления БПЛА, 2 телекомбашни и 1 полевой склад с боекомплектом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

Также смотрите: Пограничники уничтожили 6 транспортных средств и укрытие врага с помощью "Бабы Яги". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20374) Госпогранслужба (6776) уничтожение (7737)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
18.05.2025 15:15 Ответить
СЛАВА ВСУ! СЛАВА НАЦИИ! СМЕРТЬ ВРАГАМ!
показать весь комментарий
19.05.2025 05:55 Ответить
 
 