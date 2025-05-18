Силы обороны уничтожили 18 вражеских укрытий, 3 грузовика, пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 10 оккупантов. ВИДЕО

Пограничники-операторы БПЛА 5-го отряда РУБпАК "Прайм" на Курском направлении уничтожили: 18 вражеских укрытий, 3 грузовика, 1 пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 10 оккупантов, 2 позиции взлета и управления БПЛА, 2 телекомбашни и 1 полевой склад с боекомплектом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

