Силы обороны уничтожили 18 вражеских укрытий, 3 грузовика, пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 10 оккупантов. ВИДЕО
Пограничники-операторы БПЛА 5-го отряда РУБпАК "Прайм" на Курском направлении уничтожили: 18 вражеских укрытий, 3 грузовика, 1 пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 10 оккупантов, 2 позиции взлета и управления БПЛА, 2 телекомбашни и 1 полевой склад с боекомплектом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль